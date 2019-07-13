Dünya Amerikada yeni bir şey yok
AMERİKA

Amerika’da yeni bir şey yok

S-400 sevkiyatını ‘önemli gelişme’ olarak manşetlerine taşıyan ABD medyası Türkiye’yi tehdit ederek yaptırım çağrısı yaptı. NeoCon Fox News, S-400 haberini, “ABD’nin uyarısına rağmen Rus S-400 sistemleri Türkiye’ye geldi” manşetiyle duyurdu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
S-400 fuze savunma sistemi
S-400 fuze savunma sistemi

Haberde Fox, şu ifadeleri kullandı: “ABD, bir Rusya füze savunma sistemi satın alması durumunda Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmıştı. Ayrıca, Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünü F-35 savaş uçağı üretmek için programa katılmasına izin verilmeyeceğini de belirtti. Türkiye, hangi ekipmanın satın alınacağının ulusal bir egemenlik meselesi olduğu konusunda ısrar ederek ABD baskısına boyun eğmeyi reddetti.”

BLOOMBERG: TL ZAYIFLADI

Ekonomi portalı Bloomberg, “Türkiye ABD’nin karşı çıktığı Rus savunma sistemini aldı” manşetiyle gelişmeyi ‘son dakika’ olarak duyurdu. S-400 alımının Türk ekonomisine ciddi yansımaları olacağını iddia eden Bloomberg, teslimatla birlikte Türk Lirası’nın zayıfladığını savunarak şöyle dedi: “Türk Lirası yüzde 0,8’e kadar düştü ve Borsa İstanbul yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.”

CNN: EN BÜYÜK GERİLEME

Amerikan devlet kanalı CNN ise “Rus füze sistemi Türkiye’ye ulaştı” başlığıyla verdiği haberinde şu yorumda bulundu: “Türk Savunma Bakanlığı’na göre, Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemi ekipmanının ilk sevkiyatı Ankara’ya ulaştı. Türkiye’nin Rusya sistemini satın alma kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan arasında geliştirilen bağları sağlamlaştırıyor. Gelişme Suriye’nin ardından iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde en büyük gerileme.”

WASHINGTON TIMES: KRİZ ÇIKMIŞTI

ABD’deki muhafazakarların yayın organı Washington Times da “Rus S-400 savunma sistemi Türkiye’ye ulaştı” başlıklı haberinde papaz Andrew Brunson krizini hatırlatarak şöyle yazdı: “Türk Savunma Bakanlığı, bir Rus füze savunma sisteminin ilk sevkıyatının Türkiye’ye ulaştığını açıkladı. Sevkiyat Türkiye’yi olası ABD yaptırımlarına ve Washington’la yeni bir açmaza yaklaştırıyor. Geçen yıl Pastör Brunson’un tutukluluğu üzerine ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar ülkede döviz krizi yaşanmasına neden olmuştu.”

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