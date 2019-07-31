Ankara-Bağdat hattı sağlam

Türkiye ile Irak merkezi yönetimi arasında son dönemde siyasi, ekonomi ve güvenlik alanında gelişen ilişkilere bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. İki ülke arasında son dönemde artan ticari ve sosyal ilişkilerin demir ağlar vasıtasıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demir yoluyla Türkiye’ye bağlanmasının planlandığını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, Irak merkezli özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Irak Demiryolu Şirketi’nin faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı. Ulaştırma Bakanı Laibi ülkedeki demir yollarının rehabilitasyonu anlamında önemli adımlar atıldığını kısa sürede hattın Musul ve Salahaddin kentlerine uzanacağını belirtti. Hattın Türkiye’ye uzaması ile iki ülke arasındaki 13 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanarak artması bekleniyor.

YAKINDA MUSUL’A UZAYACAK

Şirketin yaşadığı krizlerden sonra iyileşme sürecine girdiğini söyleyen Bakan Laibi, bu bağlamda, Basra-Bağdat arası mesafenin 10 saatten 7 saate düştüğünü, Beyci rafinerisi ve Samarra’ya demir yolu hattı açıldığını, yakın zamanda da Musul ve Salahadin kentlerine hat çekmeyi planladıklarını ifade etti. Demir yolu hattının yurt dışına uzatılması konusunda da bilgi veren Laibi, Bakanlık olarak Türkiye ile Irak’ın ilerleyen dönemde demir yolu hattıyla birbirine bağlanmasını planladıklarını belirtti ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

OVACIK’IN ELİ KULAĞINDA

Ankara-Bağdat ilişkisine boyut atlatacak diğer bir proje Ovacık Sınır Kapısı’nda da çalışmaların Türkiye tarafında tamamlandığı ve Irak’ın yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiği belirtiliyor. Türkiye ve Irak’ı büyüyen ticari ilişkilerde Habur bağımlılığından kurtararak ikinci ve güçlü bir alternatif oluşturacak, TelAfer-Musul üzerinden Bağdat’a ulaşacak Ovacık’ın, açılacak demir yolu hattıyla desteklenmesi iki ülkeyi aşan bölgesel etkileri de beraberinde getirecek.

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TÜRKİYE SINIRI TERÖRDEN TEMİZLİYOR

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik başarıyla yürüttüğü Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları sonucu hem Ovacık hem de demir yolu projelerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği de sağlanmış olacak. Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi Ankara-Bağdat arasındaki ilişkinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesini de temin edecek.

ÜST DÜZEY ZİYARET TRAFİĞİ

İki ülke arasında artan üst düzey ziyaret trafiği de dikkat çekiyor. Son olarak Temmuz ayı başında, Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Uluslararası İstihbarat Başkanı’ndan oluşan bir heyet temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmişti. Yine Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 15 Mayıs 2019’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.