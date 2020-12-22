‘Anormal’ yakınlaşma ​

İsrail’in aktardığı verilere göre BAE’de yaklaşık 3 bin Yahudi yaşıyor ve bunların çoğu Dubai ve Abu Dabi’de yoğunlaşmış durumda.

İsrail Başhahamı Yitzhak Yosef, bir Arap ülkesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başhamam, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Yahudi cemaatinin çocuklarına özel kreşin açılışını yaptı. Haber, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arapça hesabından duyuruldu. Dubai’de yaşayan Yahudi cemaatinin isteği üzerine başhamam Tevrat çalışmaları için kurulan yeni bir binanın da açılışını yaptı. Binada Yahudilik inancına göre kendilerinden olmayanlardan alınan alet ve gereçleri dezenfektede kullanılan Mikva Tahara (saflık banyosu) için belirlenen yeri inceledi. Haham, aynı zamanda BAE’deki ilk el yazması Tevrat’ı kaleme almaya başladı ve BAE yönetici ailesi için özel dua etti.

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BAE’DE 3 BİN YAHUDİ

Yitzhak Yosef, Abu Dabi’de hoşgörü, kültür ve sağlık bakanlarıyla bir dizi toplantı yaptı. Görüşmelerde, Yahudiler için mezarlık kurulması ve BAE’deki Yahudi cemaati için dini faaliyetler düzenlenmesi konularına odaklanıldı. “Israel Today” gazetesinde geçtiğimiz gün yayınlanan bir habere göre ise hahamın Abu Dabi’de yeni bir sinagog açması bekleniyor. İsrail’in aktardığı verilere göre BAE’de yaklaşık 3 bin Yahudi yaşıyor ve bunların çoğu Dubai ve Abu Dabi’de yoğunlaşmış durumda.

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Muhammed bin Zayed

İSRAİL KAHRAMANMIŞ

Dubai ve Abu Dabi’de’ bu gelişmeler yaşanırken İsrail’de de Bahreynli ve BAE’li aktivistler şok bir röportaja imza attılar. Bahreynli sosyal medya fenomi Emced Taha ve BAE’li Macid el-Sarah, İsrail’e övgüler yağdırdı. Emced Taha, “İsrail barış, refah ve farklı milletlerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir ülke” derken, BAE’li Macid el-Sarah ise “Kahraman İsrail askerlerini medyada, televizyonda veya sinemada görmeyeceksiniz. Ancak onları gerçek hayatta çocuk ve kadınların hayatını korurken göreceksiniz” ifadelerini kullandı.