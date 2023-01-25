Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul ayrıldı: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş

Uzmanlar, Türkiye'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle gelecek kış aylarında bahar havasının daha çok görüleceği tahmininde bulunuyor. Dünya genelinde 2022, bugüne kadar ölçülen en sıcak 5. sene, Avrupa'da ise en sıcak 2. yıl oldu.