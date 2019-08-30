Dünya Arabistandan yine eziyet
ORTADOĞU

Arabistan’dan yine eziyet

Geçen ay onlarca Türk TIR’ını gerekçe göstermeden bekleten Suudi Arabistan, şimdi de 73 Türk TIR’ını gümrükte bekletiyor. Gerekçe gösterilmeden bekletilen TIR şoförlerinden bazıları sağlık sorunları yaşıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da bekletilen tırcılar
Suudi Arabistan'da bekletilen tırcılar

Suudi Arabistan makamları, 73 Türk TIR’ını yaklaşık 2 haftadır hiçbir gerekçe göstermeksizin gümrükte bekletiyor.

İsmini açıklamak istemeyen Türk şoförler, İskenderun Limanı’ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos’ta Suudi Arabistan’ın kuzeybatısından Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı’na ulaştıklarını belirtti. Rutin kontrollerin ardından limanın yanında bulunan ve etrafı tel örgülerle çevrili boş sahaya yönlendirildiklerini aktaran şoförler, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bekletildikleri bu sahada ikinci haftalarını doldurmak üzere olduklarını söyledi.

SAĞLIK SORUNU YAŞIYORLAR

Yüksek nem oranıyla birlikte havanın aşırı sıcak olması nedeniyle birkaç kişinin rahatsızlık geçirdiğini vurgulayan şoförler, Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu kaydetti. Suudi Arabistan, 21 Temmuz’da aynı limana ulaşan 85 Türk TIR’ını hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş ve daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Duba Limanı’nda bekletilen Türk TIR’larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

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