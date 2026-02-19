Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Araçlardan istihbarat topluyorlar

Araçlardan istihbarat topluyorlar

04:0019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrailli firmaların "CARINT" adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiğini ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkardı.

Haaretz'e göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkat çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının kurucuları arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve siber güvenlik komutanı emekli Tuğgeneral Yaron Rosen yer alıyor. Firmanın, araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği, siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor. Firmanın arabalarda kullanılan kameralara erişim konusunda uzmanlaştığı ifade edilen haberde, şirketin ürünüyle kamera verilerini araba bağlantılı verilerle eşleştirebildiği aktarılıyor. İsrail Savunma Bakanlığı'nın, firmanın ürünlerinin satışına izin verdiği kaydedildi. İsrailli istihbarat şirketi Rayzone'un iştiraki TA9 ise araçlardan toplanan verileri yapay zekayla harmanlayarak "tam istihbarat" sunuyor. ABD'de FBI ve NSA gibi federal kurumların, teknoloji devlerinden talep ettikleri kullanıcı verilerine benzer şekilde, araç üreticilerinden düzenli olarak veri talep ettikleri aktarılıyor. İsrail ordusunun, üst düzey komutanlarına Çinli araç firmalarının topladıkları verileri devletle paylaşması sebebiyle Çin yapımı elektrikli araçları kullanmalarını yasakladığı belirtiliyor.




#İsrail
#İstihbarat
#Haaretz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti