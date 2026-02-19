Araçlardan istihbarat topluyorlar

Haaretz'e göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkat çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının kurucuları arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve siber güvenlik komutanı emekli Tuğgeneral Yaron Rosen yer alıyor. Firmanın, araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği, siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor. Firmanın arabalarda kullanılan kameralara erişim konusunda uzmanlaştığı ifade edilen haberde, şirketin ürünüyle kamera verilerini araba bağlantılı verilerle eşleştirebildiği aktarılıyor. İsrail Savunma Bakanlığı'nın, firmanın ürünlerinin satışına izin verdiği kaydedildi. İsrailli istihbarat şirketi Rayzone'un iştiraki TA9 ise araçlardan toplanan verileri yapay zekayla harmanlayarak "tam istihbarat" sunuyor. ABD'de FBI ve NSA gibi federal kurumların, teknoloji devlerinden talep ettikleri kullanıcı verilerine benzer şekilde, araç üreticilerinden düzenli olarak veri talep ettikleri aktarılıyor. İsrail ordusunun, üst düzey komutanlarına Çinli araç firmalarının topladıkları verileri devletle paylaşması sebebiyle Çin yapımı elektrikli araçları kullanmalarını yasakladığı belirtiliyor.