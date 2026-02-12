Avustralya'da İsrail öfkesi

Avustralya'da yüzlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyaretini protesto amacıyla başkent Canberra’da bulunan Parlamento binası önünde toplandı. Filistin bayrakları taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto eden kalabalık arasında Senatör David Pocock ve Yeşiller Partisi'nden Larissa Waters da yer aldı. Melbourne kentinde de onlarca kişi protesto amacıyla yürüdü. Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Beach Plajı’nda geçtiğimiz aralık ayında Yahudi bayramı kutlamasını hedef alan kanlı bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırının ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Herzog’a ülkeye resmi ziyaret yapması için davet göndermişti. Ancak Avustralya’daki çok sayıda Müslüman, Hristiyan ve Yahudi sivil toplum kuruluşu, bu daveti reddederek Herzog’un ülkeye gelmemesi çağrıları yapmıştı. Önceki gün, Herzog’u protesto için Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.