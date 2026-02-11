İsrail saldırıları sonucu ampute edilen Filistinliler futbol takımı kurarak sahaya çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda binlerce kişi uzuv kaybı yaşadı. İsrail ordusunun saldırıları sonucu kol veya bacaklarını kaybeden Filistinliler, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak için uzun bir aradan sonra "Gazze Azim Takımı" isimli ampute futbol takımı kurarak Gazze kentinde yer alan Tel el-Hava Mahallesi’ndeki bir halı sahada futbol oynadı. Filistinli sporcular, özel protezlere kavuşmayı ve gelecekte Filistin’i uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

