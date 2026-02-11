Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail yüzlerce Gazzeliyi buharlaştırdı

İsrail yüzlerce Gazzeliyi buharlaştırdı

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze.
Gazze.

El Cezire televizyonunda yayınlanan "Hikâyenin Geri Kalanı" adlı programa göre, Ekim 2023’te başlayan soykırımın ardından Gazze’de en az 2.842 Filistinli hiçbir bedensel kalıntı bırakmadan hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma ekipleri bu kişileri “buharlaşanlar” olarak kayda geçirdi. Yetkililer, olay yerlerinde yapılan detaylı incelemelerde sadece kan sıçramaları veya küçük doku parçalarına rastlandığını belirtti. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, hedef alınan evlerde yaşayan kişi sayısının, çıkarılan cesetlerle karşılaştırıldığını ve eksik kaldığını ifade etti. Uzmanlar ve tanıklar, bu durumu İsrail’in termal ve termobarik silahlar kullanmasına bağlıyor. “Vakum bombası” olarak da bilinen bu silahların, 3500 dereceyi aşan sıcaklıklar oluşturarak insan bedenini saniyeler içinde buharlaştırıyor. Araştırmada, alüminyum ve magnezyum gibi maddeler içeren mühimmatların, özellikle ABD yapımı MK-84 tipi bombalarda kullanılan tritonal karışımıyla bu yıkıcı etkiyi yarattığı vurgulanıyor.



#Gazze
#Soykırım
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?