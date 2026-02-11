İsrail yüzlerce Gazzeliyi buharlaştırdı

Gazze Sivil Savunma ekipleri bu kişileri “buharlaşanlar” olarak kayda geçirdi. Yetkililer, olay yerlerinde yapılan detaylı incelemelerde sadece kan sıçramaları veya küçük doku parçalarına rastlandığını belirtti. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, hedef alınan evlerde yaşayan kişi sayısının, çıkarılan cesetlerle karşılaştırıldığını ve eksik kaldığını ifade etti. Uzmanlar ve tanıklar, bu durumu İsrail’in termal ve termobarik silahlar kullanmasına bağlıyor. “Vakum bombası” olarak da bilinen bu silahların, 3500 dereceyi aşan sıcaklıklar oluşturarak insan bedenini saniyeler içinde buharlaştırıyor. Araştırmada, alüminyum ve magnezyum gibi maddeler içeren mühimmatların, özellikle ABD yapımı MK-84 tipi bombalarda kullanılan tritonal karışımıyla bu yıkıcı etkiyi yarattığı vurgulanıyor.