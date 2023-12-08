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Dünya

Aralık sonuna kadar öldürebilirsin

ABD, Filistin’deki katliamı finanse etmeye devam ediyor. İsrail’e tarihinin en büyük askeri ve finans yardımını yapmaya hazırlanan ABD’nin, saldırıyı bitirmesi için İsrail’e aralık ayının sonuna kadar süre verdiği iddia edildi. ABD Kongresi’nde İsrail’e yapılacak 105 milyar dolarlık yardım paketi Demokrat Parti ile Cumhuriyetçiler arasındaki Meksika sınırı kavgasına takılırken, Washington’da, işgalci gücün Gazze’deki katliamlarını kısa sürede sona erdirmesi için ikna faaliyetlerini de artığı kaydediliyor.

Burak Doğan
11:51 - 8/12/2023 пятница
Güncelleme: 11:56 - 8/12/2023 пятница
Yeni Şafak
İşgalci güç İsrail’in geçen hafta devirdiği esir takası müzakere masasına dönmek için temaslarda bulunmaya başladığı ortaya çıktı.
İşgalci güç İsrail’in geçen hafta devirdiği esir takası müzakere masasına dönmek için temaslarda bulunmaya başladığı ortaya çıktı.

İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler konusunda bilgisi olan kaynakların belirttiğine göre 2024 başkanlık seçim dönemine ABD siyaseti hızla girerken, özellikle Demokrat Parti tabanındaki genç ve Filistin yanlısı tabanın desteğini almak isteyen ve küresel imajını toparlamayı hedefleyen ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e “Ay sonuna bu işi bitir” talimatı verdiği ileri sürüldü.

Düşük yoğunluklu strateji


Öte yandan ABD ve İsrail medyasında da, Washington yönetiminin, 2024 itibarıyla işgalci güçten geniş çaplı saldırılar yerine daha nokta operasyonlar düzenlenmesini istediğine yönel bilgiler düşmeye başladı. Binlerce çocuk ve kadın dahil olmak üzere 16 bine yakın sivili katleden İsrail’in oluşturduğu yükü bu yolla çözmek isteyen ABD yönetiminin, Joe Biden’ın katliam görsellerinin tüm dünyada yayınlandığı bir dönemde başkanlık yarışına hazırlanmak istemediği belirtildi. ABD’nin ocak ayı itibarıyla işgalci gücün daha lokalize edilmiş, Hamas yönetim kademelerini ve unsurlarını hedefleyen nokta saldırıların düzenlendiği, düşük yoğunluklu bir stratejiye dönmesini beklediği belirtildi.

Yeni esir takası için müzakere işareti


İşgalci güç İsrail’in geçen hafta devirdiği esir takası müzakere masasına dönmek için temaslarda bulunmaya başladığı ortaya çıktı. Mısırlı kaynakların, Al Arabi El-Cedid adlı Katar merkezli yayın organına verdikleri bilgiye göre Kahire ateşkes karşılığı rehinlerin takas edilmesine ilişkin anlaşmaya geri dönülebileceğini değerlendirdiği belirtildi. Mısırlı kaynakların İsrail tarafının yeni esir takası için girişim işaretleri verdiği ve Mısır ile İsrail yetkililer arasında temas kurulduğu belirtildi. Kaynakların verdiği bilgiye Gazze’deki Filistinli grupların elinde bulunan kadın ve yaralı askerler ile yaşlı esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail zindanlarındaki hasta ve yaşlı Filistinlilerin serbest bırakılması gündeme getirildi.

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