Aralık sonuna kadar öldürebilirsin

İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler konusunda bilgisi olan kaynakların belirttiğine göre 2024 başkanlık seçim dönemine ABD siyaseti hızla girerken, özellikle Demokrat Parti tabanındaki genç ve Filistin yanlısı tabanın desteğini almak isteyen ve küresel imajını toparlamayı hedefleyen ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e “Ay sonuna bu işi bitir” talimatı verdiği ileri sürüldü.

Düşük yoğunluklu strateji





Öte yandan ABD ve İsrail medyasında da, Washington yönetiminin, 2024 itibarıyla işgalci güçten geniş çaplı saldırılar yerine daha nokta operasyonlar düzenlenmesini istediğine yönel bilgiler düşmeye başladı. Binlerce çocuk ve kadın dahil olmak üzere 16 bine yakın sivili katleden İsrail’in oluşturduğu yükü bu yolla çözmek isteyen ABD yönetiminin, Joe Biden’ın katliam görsellerinin tüm dünyada yayınlandığı bir dönemde başkanlık yarışına hazırlanmak istemediği belirtildi. ABD’nin ocak ayı itibarıyla işgalci gücün daha lokalize edilmiş, Hamas yönetim kademelerini ve unsurlarını hedefleyen nokta saldırıların düzenlendiği, düşük yoğunluklu bir stratejiye dönmesini beklediği belirtildi.

Yeni esir takası için müzakere işareti



