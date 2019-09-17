Aramco Savaşı

Suudi Arabistan’ın dev petrol şirketi Saudi Aramco’ya hafta sonu yapılan saldırının detayına yönelik farklı senaryolar konuşulurken, Körfez bölgesi artan gerilim nedeniyle diken üstünde. ABD Başkanı Donald Trump, dün, üst üste yaptığı açıklamalarla dolaylı yoldan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttuğunu gösterdi. Trump, Twitter hesabı üzerinden önce “(hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu” mesajını, birkaç saat sonra ise “Ortadoğu petrolüne ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz” açıklamasını paylaştı. Trump’ın açıklamalarına cevap Husilerden geldi. Yemen’deki muhalif Husiler, Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerini yeniden vurmakla tehdit ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de güçlerini Yemen’den çekmemesi halinde stratejik petrol tesislerinin hedef alınacağı mesajını gönderdi.

Donald Trump

“BÖLGEYİ BOŞALTIN” TEHDİDİ

Yeni yayınlanan uydu görüntülerinde saldırılarda hedef alınan Saudi Aramco tesislerinin ağır hasara uğradığı görülüyor.

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Yeni yayınlanan uydu görüntülerinde saldırılarda hedef alınan Saudi Aramco tesislerinin ağır hasara uğradığı görülüyor.

Hafta sonu Aramco’yu hedef alan saldırıları üstlenen İran destekli Yemenli Husiler ise dün yeni bir tehditte bulundu. Grup yeni bir açıklama yaparak bölgedeki şirketleri ve yabancıları bölgeyi boşaltmaları için uyardı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Aramco’daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz.” ifadelerini kullandı. Seri, bu saldırıların yeni ve gelişmiş silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini kaydetti. Husi güçleri, Suudi Arabistan’ın bölgedeki müttefiki BAE’yi de Yemen’den askeri güçlerini çekmemesi halinde stratejik petrol tesislerini vurmakla tehdit etti.

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“SALDIRIYA HAZIRIZ” MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump da dün Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, “faili bildiklerini” ve “muhtemel bir saldırıya hazır oldukları” mesajı verdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, “Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık’tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Trump bir başka tweetinde ise “Ortadoğu’nun petrol ve doğal gazına ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz” açıklamasını yaptı.

POMPEO’DAN IRAK’A DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, “Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığını” söyledi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir telefon görüşmesi yapan Pompeo “Elimizdeki bilgiler, Irak hükümetinin ‘Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıda Irak topraklarının kullanılmadığı’ yönündeki açıklamasını doğruluyor” ifadelerini kullandı. Aramco’yu hedef alan saldırıların Irak’ın güneyinden yapıldığına dair iddialar bulunuyordu.

İRAN TOPRAKLARI KULLANILDI İDDİASI

Öte yandan Amerikan Fox News kanalına konuşan ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer, Aramco tesslerine yönelik saldırıda İran topraklarından gerçekelşetiğini iddia etti. Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, basın toplantısında, “Soruşturmadan elde edilen ilk bilgiler, Bekik ve Haris’e (Saudi Aramco’ya ait tesislerin bulunduğu yerler) düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran’a ait olduğuna, saldırıların Yemen topraklarının dışından yapıldığına işaret ediyor” dedi.

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Çin'den ABD'ye uyarı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırının arkasında İran olduğu iddialarını "sorumsuzca" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi ve taraflara itidal çağrısı yaptı. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, "Sonuçlanan kesin bir soruşturma olmadan kimin sorumlu olması gerektiği konusunda karar vermek, pek sorumluca olmayabilir" diyen Hua, ayrıca "İlgili tarafları bölgesel gerilimi tırmandıracak hareketlerden kaçınmaya çağırıyoruz. İlgili tarafların soğukkanlılığı sürdürmesini, Ortadoğu’nun barış ve istikrarını birlikte korumasını umuyoruz" diye konuştu.

İran iddiaları reddetti

Körfez bölgesinde Tahran ile Washington arasındaki gerilim yeniden yükselirken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez" sözleriyle reddetti. Musevi, ayrıca, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Trump da sosyal medyada, “Sahte haberler, İran'la “şartsız” görüşmek istediğimi söylüyor. Bu her zamanki gibi yanlış bir açıklamadır” dedi.

Gemiye el koydu

El konulan BAE gemisi

Bölge Aramco'ya yönelik saldırılarla çalkalanırken, Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber gerilimin boyutlarını genişletti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait gemideki 11 kişiyi gözaltına aldı. İran medyasındaki haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemi dün Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonuldu.