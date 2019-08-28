Dünya Arjantinde hükümet karşıtı gösteri
AMERİKA

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteri

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteri

Binlerce kişi, maaşlara zam yapılması ve sosyal yardımların artırılması talebiyle protesto düzenledi

Haber Merkezi AA
Arjantin'de hükümet karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı.
Arjantin'de hükümet karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı.

Arjantin'de binlerce kişi, sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol görüşlü örgütlerin öncülüğünde, başkent Buenos Aires'te "Ulusal Mücadele Günü" adlı gösteri düzenlendi.

  • Gösteri nedeniyle binlerce kişi, sabah saatlerinde, sokağa çıktı.

Şehrin başlıca otoyollarından 25 Mayıs Otobanı, göstericilerin yolu kesmesi nedeniyle 4 saatten fazla trafiğe kapandı.

Gösterilere şehrin farklı yerlerinde başlayan gruplar, şehir merkezi yakınında bulunan Sosyal Gelişme Bakanlığının yakınında toplandı.

  • Metro çalışanları da göstericilere destek vererek iş bırakma eylemi yaptı.

Gösteriler nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı

Hükümet karşıtı pankart taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, hükümetten, acil gıda kanunun yeniden yürürlüğe girmesini, maaşlara zam yapmasını ve 2 bin Arjantin pezosu (200 TL) sosyal yardım yapmasını talep etti.

  • 2002 yılında kabul edilen ve bir yıl yürürlükte kaldıktan sonra askıya alınan acil gıda kanunu, 16 yaşından küçük çocukların beslenmesini garanti altına almak için Ulusal Gıda ve Beslenme Güvenliği Programının kurulmasını öngörüyor.

Ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları, uzun süredir bu kanunun yürürlüğe girmesini talep ediyor.

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