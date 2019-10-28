Arjantin'de yeni başkan Alberto Fernandez

Yaklaşık 34 milyon seçmenin bulunduğu Arjantin'de düzenlenen ve yaklaşık yüzde 81 oranında katılımın olduğu devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2019-2023 yılları arasında yönetecek devlet başkanı ilk turda belirlendi.

Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47,86'sını, Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise yüzde 40,64'ünü aldı.

Öte yandan, Federal Mutabakat Koalisyonu Lideri Roberto Lavagna da geçerli oyların yüzde 6,17'sine ulaştı.

Böylelikle, Fernandez, aralık ayında yemin ederek devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde ikinci tur düzenleniyor.

Arjantin'de seçimler yapıldı.

Alberto Fernandez

Alberto Fernandez

Avukat ve ülkenin en köklü üniversitelerinden Buenos Aires Üniversitesinde Federal Suç Teorisi ve Ceza Sistemi Profesörü olan Alberto Fernandez, ülke siyasetinde peronizm (Peronculuk) akımını temsil ediyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

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Siyasette başarı basamaklarını hızla tırmanan Fernandez, 2000'de, Cristina Kirchner'ın eşi Nestor Kirchner'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından, kabine şefliği görevine getirildi.

Nestor Kirchner'ın başkanlık dönemi boyunca (2003-2008) kabine şefliği yapan Fernandez, Nestor'un eşi Cristina Kirchner'ın başkanlık döneminde ise 1 yıl bu görevi sürdürdü.

Cristina Kirchner ile tarımla ilgili bir yasa konusunda anlaşamayan Fernandez, görevinden istifa etmesinin ardından Kirchner hükümetini sert eleştirenlerden birisiydi.

Geçen mayıs ayında ise Cristina Kirchner Twitter hesabından, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez'e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı.

Macri'ye seçimi kaybettiren süreç

Argentina sokakları

Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, son iki yılda ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de, 2015'te devlet başkanı adayıyken, "enflasyonu düşürmek" ve "fakirliği sıfıra indirmek" gibi sözleri yerine getiremediği için oy kaybettiği biliniyor.

Öte yandan, Macri hükümetinin, yıl başında elektrik, su ve gaz gibi kamu hizmetlerinde devlet yardımlarını kaldırıp, büyük zamlar yaparak fakirlik oranı artan halkın omzuna daha önce ödemeye alışmadığı fatura giderlerini yüklemesi, seçmenin, içe kapanık bir politika ile de olsa halkın kazançlı çıktığı bir hükümeti aramasına neden oldu.

Macri hükümeti boyunca, ülkede fakirliğin, enflasyonun artması ve Arjantin pezosunun dolar karşısında yüzde 500 değer kaybetmesi, seçmenin Macri'ye güvenini sarstı.

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Tahmin edilemeyen ön seçim sonuçları

Alberto Fernandez'i destekleyen Arjantinliler seçim sonuçlarını kutladı.

Arjantin'de ağustos ayında düzenlenen ve genel seçimlerin özeti olarak görülen ön seçimlerde, ülkedeki hiçbir anket şirketinin tahmin edemediği bir sonuç çıkmıştı.

Anket şirketleri seçimlere kadar Macri ile Fernandez arasındaki oy farkını ortalama yüzde 5 göstermiş ancak ön seçimlerde Fernandez'in yüzde 47, Macri'nin yüzde 32 oy alması ülkede büyük ses getirmişti.

Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin'de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısında değer kaybı yüzde 30'u aşmıştı.

Alberto Fernandez'den zafer konuşması

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Alberto Fernandez, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Hakettiğimiz Arjantin'i hazırlayacağız. Bizim büyüklerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa edeceğiz. Yapacağız çünkü bunu hak ediyoruz." dedi.

dedi. Genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Fernandez destekçilerinin seçim kutlaması yapmak için toplandığı yere gelerek konuşma yaptı.

Fernandez, seçim sonuçlarından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bugün oy vermeye giden, Arjantin için yeni bir düzen ve yönetim tarzı seçen vatandaşlara teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda dayanışma içinde, üreticiler ile çalışanların yanında olan, daha eşitlikçi ve halk eğitimini, halk sağlığını savunan bir Arjantin inşaa etmek için gösterdiğiniz bağlılığa teşekkür ederim." diye konuştu.

diye konuştu. Fernandez, kendisine oy vermeyenlere de teşekkür ederek, "Bu sadece bizim cephemiz değil, herkesin cephesi ve bütün Arjantinliler için var ve herkesi de davet ediyoruz. Önümüzdeki dönem kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Arjantin'in herkesin katkısına ihtiyaç duyduğunu belirten Fernandez, "Hak ettiğimiz Arjantin'i hazırlayacağız. Bizim büyüklerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa edeceğiz. Yapacağız çünkü bunu hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ifadelerini kullandı. Fernandez, Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüşeceğini hatırlatarak, "Onun da söylediği gibi yarın Macri ile görüşeceğim ve 10 aralığa kadar olan zamanı nasıl geçireceğimizi değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince işbirliği yapacağız çünkü bizi ilgilendiren tek şey, Arjantinlilerin yaralarını sarmak." diye konuştu.

Geleceğe dair umut vadeden Fernandez, şunları söyledi:

"Küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, fabrikaların tekrar açılması ve makinaların tekrar çalışması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halkın eğitimi bir felaket olmasın, çocuklar eğitim almaya devam edebilsin diye her şeyi yapacağız. Bize muhalefet olanlar, bize bıraktıkları şeyin bilincinde olmalı ve bize bıraktıkları küllerden tekrar doğmamız için yardım etmeliler."

Konuşmasında sık sık kabine şefliğini yaptığı eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'dan bahseden Fernandez, "Bugün yeni bir sayfa açıldı ve artık farklı bir tarih yazacağız ve buna bütün Arjantin halkını davet edeceğiz." dedi.

Macri yenilgiye şaşırmadı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, destekçilerinin bulunduğu yerden yaptığı konuşmada, düzenli bir hükümet geçişinin olacağını söyledi.

Macri, "Seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i tebrik ediyorum. Az önce bu büyük seçim hakkında onunla konuştum ve onu yarın (Devlet Başkanlığı Binası) Casa Rosada'ya kahvaltıya davet ettim çünkü düzenli bir hükümet geçişi sürecinin başlaması gerek." dedi.

Ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 96'sı açılan sandıkların geçerli oyların yüzde 48'ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Macri'nin önderliğini ettiği Arjantin Devlet Başkanı ve Herkes İçin Bir Arada Koalisyonu ise yüzde 40 oranında oy aldı.

Fernandez'in aralık ayında devlet başkanlığı görevini üstlenmesi bekleniyor.