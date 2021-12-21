Afrika ve Asya'da 18 milyon insanı suyla buluşturduk

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Kirli suyun neden olduğu hastalıklar nedeniyle her gün 1000 çocuk ölüyor.

Milyonlarca insanın açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı Asya ve Afrika’da yaşayan milyonlarca insana Türkiye umut oldu. Batı’nın sömürüsü altındaki ülkelerde yaşanan insani drama sessiz kalmayan Türkiye, STK ve çeşitli kamu kurumları vasıtasıyla22 ülkede 34 bin 297 su kuyusu açtı.

7 MİLYON İNSAN DAHA SUYA KAVUŞACAK

Her yıl 485 bin insanın kirli suların neden olduğu kolera, dizanteri, tifo ve ishal yüzünden hayatını kaybettiği coğrafyalarda, su kuyularının dışında şebeke hatları, su depoları, arıtma tesisleri ve kilometrelerce su borusu hattı Türk STK’lar ve kamu kurumları tarafından kullanıma sunuldu.

Bu sayede 18 milyondan fazla insan suyla buluşurken milyonlarca çocuğun da sağlıksız şartlarda büyümesinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı’nın inşasını sürdürdüğü projelerin tamamlanmasıyla 7 milyon insan daha suya kavuşacak.

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TİKA, TDV, DSİ, Kızılay, İHH, Su Kuyusu Derneği, Deniz Feneri, Vuslat Sadaka Taşı, Yeryüzü Doktorları, Can Suyu Derneği, Su Savaşçıları, İDDEF, Hüdai Vakfı, Hayder ve Yardımeli Derneği açtıkları binlerce su kuyusu ile suya hasret kalan mazlum coğrafyanın insanlarını su ile buluşturdu. Su kuyularını açtıktan sonra yerel destek ekipleri ile koordineli bir biçimde hareket eden Türk STK ve kamu kurumları, kuyuların şebeklerinin arıtma sistemlerinin tamir ve tadilat işlemlerini de yapıyor. Kuyular 15-25 yıl arası hizmet veriyor. Bedeli ise bölgelere göre 80 ile 2250 Euro arası değişiyor.

İŞBİRLİĞİMİZİ GENİŞLETİYORUZ

Su kuyusu açmadan önce bölgede veri toplayıcılığı, gözlem ve araştırma yapıldığını, böylece sondaj yapılacak en uygun alanı titizlikle seçtiklerini söyleyen Su Kuyusu Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, “Bazı ülkelerde yerel yönetimler ve devlet kurumlarıyla ilişkilerimizi güçlendirerek işbirliğimizi genişletiyoruz.” dedi.

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Ashura Jumanne

Türkleri görünce umutlandım

Tanzanya’da yaşayan 26 yaşındaki Ashura Jumanne 3 çocuk annesi olduğunu belirterek günde 5 saat su taşıdığını söyledi. Günlük su ihtiyaçlarının 100 ile 200 litre arasında olduğunu ve taşıdığı suları kaynatma imkanı bulamadığı için ailesinin tifo, deri hastalıkları ve mide-bağırsak problemleri yaşadığını ifade etti. Jumanne, şunları söyledi: “En büyük sorunum kirli ve sağlıksız sularla savaşmak. Çocuklarımın susuzluğa alışmasını istemiyorum. Türkiye’yi ve Türk insanını burada gördüğümde umutlandım, eğer temiz su getirilirse çocuklarıma eğitimlerinde yardımcı olurum. Türkler bizim umudumuz. Onları karşımıza çıkaran Allah’a binlerce kez şükürler olsun.”

FOTOĞRAF 24 Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, insanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak hayata dokunan her alanda yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Özellikle Afrika ülkelerinde açlık ve yoksulluğun yanında temiz suya erişme konusunda da çok ciddi zorluklar yaşandığına dikkati çeken Açık, “Hayırseverlerimizin vakfımıza yapmış olduğu bağışlarla temiz suya erişmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan kardeşlerimize umut oluyoruz. Afrika’nın kurak topraklarına ekilen iyilik tohumları açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle yeşeriyor. Kurban döneminde sahaya giden ekiplerimiz, milletimizin emaneti kurbanların kesim ve dağıtım işlemlerini bitirdikten sonra yapımını tamamladığımız su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışını gerçekleştiriyor” diye konuştu. Sadece Afrika değil dünyanın neresinde olursa olsun temiz içme suyuna erişmenin hayati önem taşıdığını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti: “Bu kapsamda Benin’de 13, Burkina Faso’da 12, Togo’da 11, Gana’da 11, Zimbabve’de 9, Senegal’de 8, Nijer’de 7, Çad’da 6, Zambiya’da 5, Liberya ve Mali’de’ 4’er, Pakistan ile Uganda’da 3’er tane olmak üzere toplam 96 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Açılan çeşmelerimizden yaklaşık 10 bin kişi istifade ediyor. Çeşmeleri daha fazla kişinin istifade edebilmesi için okul, cami, hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ve toplanma merkezleri olarak kabul edilen yerlere yapmaya gayret ediyoruz.” Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarken olabildiğince derinlere sondaj vurmaya gayret ettiklerini belirten Açık, “Açtığımız çeşmelerimiz 50-250 metre derinliklerinde. Bu kadar derine inerek hem daha temiz ve kaliteli suya erişmiş oluyoruz hem de kaynaklardan uzun yıllar boyunca istifade edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca çeşmelerimizden suyu güneş enerjisi ile çıkartıyor, kesintisiz kullanımını sağlamak için Vakıf Çeşmesi diye adlandırdığımız binaların içerisindeki tanklara suyun depolanmasını sağlıyoruz. Bu sayede insanlar çeşmelerimizden daha rahat istifade ediyorlar” şeklinde konuştu. Açık, vatandaşların bagis.tdv.org adresinden su kuyusu açtırmak için bağışta bulunabileceğini veya 0312 416 90 00’ı arayarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi. Afrika'nın kurak toprakları yeşeriyor: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi Vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında 77 ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülkelerin 13'ünde de 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sundu.

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