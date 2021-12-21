Dünya Afrika ve Asyada 18 milyon insanısuylabuluşturduk
AFRİKA

Afrika ve Asya'da 18 milyon insanı suyla buluşturduk

Türkiye, STK ve kamu kurumları sayesinde Asya ve Afrika’daki 22 ülkede 34 bini aşkın su kuyusu açtı. Bu iki kıtada 18 milyondan fazla insan temiz suya kavuştu. Her yıl kolera, dizanteri, tifo ve ishalden 485 bin ölümün gerçekleştiği bu coğrafyalarda şebeke hatları, arıtma tesisleri ve kilometrelerce su borusu hattı da kullanıma sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asya ve Afrikada 18 milyon insanı suyla buluşturduk
Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Kirli suyun neden olduğu hastalıklar nedeniyle her gün 1000 çocuk ölüyor.

Milyonlarca insanın açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı Asya ve Afrika’da yaşayan milyonlarca insana Türkiye umut oldu. Batı’nın sömürüsü altındaki ülkelerde yaşanan insani drama sessiz kalmayan Türkiye, STK ve çeşitli kamu kurumları vasıtasıyla22 ülkede 34 bin 297 su kuyusu açtı.

7 MİLYON İNSAN DAHA SUYA KAVUŞACAK

Her yıl 485 bin insanın kirli suların neden olduğu kolera, dizanteri, tifo ve ishal yüzünden hayatını kaybettiği coğrafyalarda, su kuyularının dışında şebeke hatları, su depoları, arıtma tesisleri ve kilometrelerce su borusu hattı Türk STK’lar ve kamu kurumları tarafından kullanıma sunuldu.

Bu sayede 18 milyondan fazla insan suyla buluşurken milyonlarca çocuğun da sağlıksız şartlarda büyümesinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı’nın inşasını sürdürdüğü projelerin tamamlanmasıyla 7 milyon insan daha suya kavuşacak.

TİKA, TDV, DSİ, Kızılay, İHH, Su Kuyusu Derneği, Deniz Feneri, Vuslat Sadaka Taşı, Yeryüzü Doktorları, Can Suyu Derneği, Su Savaşçıları, İDDEF, Hüdai Vakfı, Hayder ve Yardımeli Derneği açtıkları binlerce su kuyusu ile suya hasret kalan mazlum coğrafyanın insanlarını su ile buluşturdu. Su kuyularını açtıktan sonra yerel destek ekipleri ile koordineli bir biçimde hareket eden Türk STK ve kamu kurumları, kuyuların şebeklerinin arıtma sistemlerinin tamir ve tadilat işlemlerini de yapıyor. Kuyular 15-25 yıl arası hizmet veriyor. Bedeli ise bölgelere göre 80 ile 2250 Euro arası değişiyor.

İŞBİRLİĞİMİZİ GENİŞLETİYORUZ

Su kuyusu açmadan önce bölgede veri toplayıcılığı, gözlem ve araştırma yapıldığını, böylece sondaj yapılacak en uygun alanı titizlikle seçtiklerini söyleyen Su Kuyusu Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, “Bazı ülkelerde yerel yönetimler ve devlet kurumlarıyla ilişkilerimizi güçlendirerek işbirliğimizi genişletiyoruz.” dedi.

Ashura Jumanne
Ashura Jumanne

Türkleri görünce umutlandım

Tanzanya’da yaşayan 26 yaşındaki Ashura Jumanne 3 çocuk annesi olduğunu belirterek günde 5 saat su taşıdığını söyledi. Günlük su ihtiyaçlarının 100 ile 200 litre arasında olduğunu ve taşıdığı suları kaynatma imkanı bulamadığı için ailesinin tifo, deri hastalıkları ve mide-bağırsak problemleri yaşadığını ifade etti. Jumanne, şunları söyledi: “En büyük sorunum kirli ve sağlıksız sularla savaşmak. Çocuklarımın susuzluğa alışmasını istemiyorum. Türkiye’yi ve Türk insanını burada gördüğümde umutlandım, eğer temiz su getirilirse çocuklarıma eğitimlerinde yardımcı olurum. Türkler bizim umudumuz. Onları karşımıza çıkaran Allah’a binlerce kez şükürler olsun.”

Afrika'nın kurak toprakları yeşeriyor: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
FOTOĞRAF 24
Title
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, insanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak hayata dokunan her alanda yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.
Title
Özellikle Afrika ülkelerinde açlık ve yoksulluğun yanında temiz suya erişme konusunda da çok ciddi zorluklar yaşandığına dikkati çeken Açık, “Hayırseverlerimizin vakfımıza yapmış olduğu bağışlarla temiz suya erişmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan kardeşlerimize umut oluyoruz.
Title
Afrika’nın kurak topraklarına ekilen iyilik tohumları açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle yeşeriyor.
Title
Kurban döneminde sahaya giden ekiplerimiz, milletimizin emaneti kurbanların kesim ve dağıtım işlemlerini bitirdikten sonra yapımını tamamladığımız su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışını gerçekleştiriyor” diye konuştu.
Title
Sadece Afrika değil dünyanın neresinde olursa olsun temiz içme suyuna erişmenin hayati önem taşıdığını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:
Title
“Bu kapsamda Benin’de 13, Burkina Faso’da 12, Togo’da 11, Gana’da 11, Zimbabve’de 9, Senegal’de 8, Nijer’de 7, Çad’da 6, Zambiya’da 5, Liberya ve Mali’de’ 4’er, Pakistan ile Uganda’da 3’er tane olmak üzere toplam 96 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi.
Title
Açılan çeşmelerimizden yaklaşık 10 bin kişi istifade ediyor.
Title
Çeşmeleri daha fazla kişinin istifade edebilmesi için okul, cami, hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ve toplanma merkezleri olarak kabul edilen yerlere yapmaya gayret ediyoruz.”
Title
Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarken olabildiğince derinlere sondaj vurmaya gayret ettiklerini belirten Açık, “Açtığımız çeşmelerimiz 50-250 metre derinliklerinde.
Title
Bu kadar derine inerek hem daha temiz ve kaliteli suya erişmiş oluyoruz hem de kaynaklardan uzun yıllar boyunca istifade edilmesini sağlıyoruz.
Title
Ayrıca çeşmelerimizden suyu güneş enerjisi ile çıkartıyor, kesintisiz kullanımını sağlamak için Vakıf Çeşmesi diye adlandırdığımız binaların içerisindeki tanklara suyun depolanmasını sağlıyoruz.
Title
Bu sayede insanlar çeşmelerimizden daha rahat istifade ediyorlar” şeklinde konuştu.
Title
Açık, vatandaşların bagis.tdv.org adresinden su kuyusu açtırmak için bağışta bulunabileceğini veya 0312 416 90 00’ı arayarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Afrika'nın kurak toprakları yeşeriyor: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
Vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında 77 ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülkelerin 13'ünde de 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sundu.

Gamze Özçelik Afrika'daki su kuyularına şehitlerin isimlerini verdi
HAYAT
Gamze Özçelik Afrika'daki su kuyularına şehitlerin isimlerini verdi


İstanbulda akılalmaz cinayet

İstanbul'da akılalmaz cinayet

​'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış.'
Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti

Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi, yeni hoca adayı masada.
Kazanan Türkiye ekonomisi olacak

'Kazanan Türkiye ekonomisi olacak'

​Yeni ekonomik tedbirler sonrası Bakan Nebati'den ilk açıklama.

​EPDK: Fiyatlara bu gece yapılacak artışlar durduruldu.

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları tek tek açıkladı.

​Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

İki milyon dolara satacaklardı.

​AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurdu.

​Kabine toplantısı sonrası 2 bakan ile bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.