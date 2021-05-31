Dünya Avrupa Birliğinden göçmenlere karşı Türkiye-Yunanistan sınırına "dijital bariyer" örüldü
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden göçmenlere karşı Türkiye-Yunanistan sınırına "dijital bariyer" örüldü!

Avrupa Birliği (AB) Meriç Nehri üzerinden Türkiye'den yasadışı yollarla ülkeye geçmek isteyen göçmenleri durdurmak amacıyla 3 milyar euro harcayarak, Yunanistan sınırında dijital bir bariyer inşa etti.

Haber Merkezi Diğer
Avrupa Birliğinden göçmenlere karşı Türkiye-Yunanistan sınırına dijital bariyer örüldü!
Reuters

ABD-Meksika sınırındaki son inşaata benzer yeni bir çelik duvar, göçmen düşmanlığında sınır tanımayan AB tarafından Yunanistan ve Türkiye’yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarına örülüyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinin 'Avrupa'dan göçmenlere "uzak durun" mesajı' başlığıyla duyurduğu habere göre Avrupa Birliği, göçmenlere karşı 'dijital' sınır projesini hayata geçirdi.

YIL SONUNA KADAR HAYATA GEÇMİŞ OLACAK

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 200 kilometrelik sınırdan AB'ye yasadışı yolardan göçmen girişinin engellenmesi amaçlayan sistemin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sistem kapsamında yalan detektörü ve sınır koruma polis botunun da yer aldığı ifade edildi.

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SINIRA YAKLAŞTIRMAYACAK

Projenin aynı zamanda, otomatik gözetleme ağı ile nehirde ve karada görev yapan devriyelerin projektör ve uzun menzilli akustik cihazları kullanarak göçmenleri sınıra yaklaşmadan caydırması öngörülüyor.

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Türkiye Yunanistan arasındaki dijital bariyerde ayrıca avuç içi tarayıcıları araçları da bulunuyor. Böylelikle kişilerin elindeki benzersiz çizgiler kaydedilerek biyometrik veri olarak kaydediliyor ve sınır bölgelerine yakın yerlerde saklanan insanların ortaya çıkarılması sağlanıyor.

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3 MİLYAR EURO HARCANDI

Avrupa Birliği, proje için 2015-16 yılları süresince Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçarak Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak amacıyla geliştirilen proje için teknoloji şirketi araştırmalarına 3 milyar euro harcadı.

  • Yunanistan, geçtiğimiz aylarda da göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başlamıştı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı bildirilmişti.

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