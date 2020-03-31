Avrupa Birliği'nden Libya tiyatrosu: Akdeniz'de denetimlere başlayacaklar

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde Akdeniz'deki yeni askeri operasyonun 1 Nisan'da resmi olarak başlayacağı belirtildi.
OPERASYONA YUNANCA İSİM VERDİLER
Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması için başlatılan operasyona Yunanca "barış" anlamına gelen "IRINI" isminin verildiği, operasyonda hava, uydu ve deniz varlıklarından yararlanılacağı aktarıldı.
YASA DIŞI PETROL TİCARETİ HAKKINDA VERİ TOPLAYACAKLAR
Açıklamada, operasyon kapsamında Libya açıklarında gemilerin denetleneceği, yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplanacağı kaydedildi.
Operasyonda aynı zamanda Libya Sahil Güvenlik güçlerine eğitim verileceği bildirilen açıklamada, insan kaçakçılığı gibi suçları işleyen örgütlerle mücadeleye de katkı sağlanacağının altı çizildi.
KARARGAH İTALYA'NIN BAŞKENTİNDE OLACAK
Açıklamada, Operasyonun Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetileceği, karargahın İtalya'nın başkenti Roma'da olacağı duyuruldu.
Operasyonun 31 Mart 2021'e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, sürecin üye ülkelerin denetimi altında yürütüleceği aktarıldı.