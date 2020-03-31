Dünya Avrupa Birliğinden Libya tiyatrosu Akdenizde denetimlere başlayacaklar
ORTADOĞU

Avrupa Birliği'nden Libya tiyatrosu: Akdeniz'de denetimlere başlayacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e olan silah desteğini görmezden gelen Avrupa Birliği, Libya'ya silah ambargosunu denetlemek için operasyona başlayacaklarını duyurdu. Hafter'e giden bütün askeri yardımların BAE'ye ait kargo uçakları ve Mısır aracılığı ile yapıldığı biliniyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde Akdeniz'deki yeni askeri operasyonun 1 Nisan'da resmi olarak başlayacağı belirtildi.

OPERASYONA YUNANCA İSİM VERDİLER

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması için başlatılan operasyona Yunanca "barış" anlamına gelen "IRINI" isminin verildiği, operasyonda hava, uydu ve deniz varlıklarından yararlanılacağı aktarıldı.

YASA DIŞI PETROL TİCARETİ HAKKINDA VERİ TOPLAYACAKLAR

Açıklamada, operasyon kapsamında Libya açıklarında gemilerin denetleneceği, yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplanacağı kaydedildi.

Operasyonda aynı zamanda Libya Sahil Güvenlik güçlerine eğitim verileceği bildirilen açıklamada, insan kaçakçılığı gibi suçları işleyen örgütlerle mücadeleye de katkı sağlanacağının altı çizildi.

KARARGAH İTALYA'NIN BAŞKENTİNDE OLACAK

Açıklamada, Operasyonun Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetileceği, karargahın İtalya'nın başkenti Roma'da olacağı duyuruldu.

Operasyonun 31 Mart 2021'e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, sürecin üye ülkelerin denetimi altında yürütüleceği aktarıldı.

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