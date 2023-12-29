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Dünya

Avrupa Birliği'nden Macaristan'ı saf dışı edecek plan

Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın Ukrayna'ya verilecek mali yardım paketini veto edememesi amacıyla yeni bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

16:11 - 29/12/2023 الجمعة
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Arşiv
Avrupa Birliği'
nin (AB), Ukrayna'ya mali yardımda Macaristan'ın vetosunu aşmaya çalışıyor.

Buna göre AB mali yardımları sürdürebilmek adına oy birliği gerektirmeyen yeni bir plan oluşturma aşamasında.


Financial Times'ın haberine göre AB, Ukrayna'ya 2024 yılı için 50 milyar euroluk mali yardım paketi sağlamak istiyor fakat Macaristan ile yaşanan fikir anlaşmazlığının ardından bir "B planı" üzerinde çalışılıyor.

İsmi açıklanmayan AB yetkililerine dayandırılan haberde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın söz konusu paketi veto etrmekte ısrarcı olması halinde AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede bu "B planı" devreye sokulacak.


Hazırlanan bu plana göre, üye ülkeler arasında "en yüksek kredi notuna sahip" olanlar oybirliğine vardığı takdirde 27 ülkenin tamamının onayı alınmak zorunda kalınmayacak.



'AB bütçesine garanti verme' planı


Yeni plan, AB Komisyonunun gelecek yıl Kiev'e yardım sağlanması için sermaye piyasalarından 20 milyar euroya kadar borç almasını içeriyor.


Plan, üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini de kapsıyor. Toplam tutar ise Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirlenecek.


Öte yandan, AB'nin Ukrayna'ya yardım göndermek için borçlanmasını istemeyen ülkelerin varlığı nedeniyle bu planın kaç ülke tarafından destekleneceği şimdilik belirsiz.


Bu girişim, AB'nin Covid-19 salgınından etkilenen istihdam alanları ve çalışanları korumak için üye ülkelere toplam 100 milyar euro değerinde kredi hazırladığı pakete benzetildi.


#Avrupa Birliği
#Ukrayna
#Macaristan
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