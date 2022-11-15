Avrupa Devletlerinden Polonya'ya destek mesajı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.

Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı: "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğunu belirterek "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." mesajını verdi.

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Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." ifadesini kullandı.

ÇEKYA RUSYAYI İŞARET ETTİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan geldiğinin doğrulanması durumunda bunun Rusya tarafından olayların açıkça tırmandırılması anlamına geleceğini belirtti.

Fiala, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rus ordusunun Ukrayna'ya yaptığı "büyük" füze saldırılarını kınadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmek istediğini açıkça gösterdiğini öne süren Fiala, "Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan geldiğinin doğrulanması durumunda bu, Rusya tarafından olayların açıkça tırmandırılması anlamına gelecektir. AB ve NATO müttefikimiz Polonya'nın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

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Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

OIayın ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN POLONYA'YA DESTEK

Arupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimde olduğunu bildirdi.

Michel, Twitter hesabından, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum." paylaşımı yaptı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Michel, "Polonya'nın yanındayız. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaştı.

MACARİSTAN SAVUNMA KONSEYİNİ TOPLADI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladı.

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Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladığını söyledi.

Ayrıca, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "Bu raporları soruşturuyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, füzelerin NATO üyesi Polonya'yı vurduğuna yönelik ciddi bilgi aldıklarını belirterek, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu can kayıplarının olduğunu bildirdi.

Olayın net olarak açıklanmasının önemli olduğunu, Polonya ve diğer NATO üyesi ülkelerle yakın temasta olduklarını belirten Rutte, "Durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Baerbock, Twitter hesabından, "Durumu yakından izliyoruz ve Polonyalı dostlarımız ve NATO müttefiklerimizle temas halindeyiz." paylaşımı yaptı.

Dışişleri Bakanı Baerbock düşüncelerinin yakın müttefikleri ve komşuları Polonya ile birlikte olduğunu kaydetti.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya ve Ukrayna'daki son gelişmeler beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Azami itidal" çağrısı yapan Cassis, saldırının kurbanlarının aileleri ve saldırılardan etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter paylaşımında, "Polonya'dan gelen haberler endişe verici. Doğru ve doğrulanmış bilgi almak artık büyük önem taşıyor. Durumu yakından izliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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