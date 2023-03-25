Avrupa havalimanlarında yine grev krizi

Bitmek bilmeyen grevler Avrupa’yı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Fransa’da ülke genelinde devam eden gösteriler, Almanya'da ise yolcu hizmetleri, güvenlik ve kule görevlilerinin greve gitmesi havacılığı da olumsuz etkiledi. Alman ve Fransız havacılık çalışanları ülkelerini milyonlarca avro zarara uğrattı. Bu ülkelere olan tarifeli uçak seferlerinde de kesinti yaşandı.

325'TEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Münih, Hannover ve Stutgart havalimanlarında çalışan yer hizmetleri ve güvenlik görevlileri, "Çalışma şartlarının iyileşmesi ve toplu iş görüşmelerinde istediklerini alamadıkları" için greve giderken, Stuttgart havaalanında ise "iş yavaşlatmaya" gidildiği öğrenildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde düzenlenen ‘uyarı grevi' sebebiyle Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında 325'ten fazla uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da (THY) Almanya’ya 122, Fransa’ya 18 ve Yunanistan’a 8 olmak üzere toplam 148 seferini iptal etme kararı aldı.

FRANSA'DA HAVA TRAFİĞİ AKSADI

Öte yandan, Fransa’da emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı yapılan kitlesel grev de hava trafiğini önemli ölçüde aksattı. Grevlerden dolayı uçuşlar ve şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmasının ülkeye olan ziyaretleri ciddi oranda azalttığı öğrenildi.

HAVA SAHASI KİLİTLENDİ

Fransa Genel İş Sendikası'nın CDG kolu, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolunu dün sabah saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı. Bu durumun, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan yapılacak binlerce uçuşu olumsuz etkilemesi bekleniyor.







