Avrupa masada değil Trump'ın menüsünde

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna savaşı sona erdirmesi planlanan ateşkes görüşmelerinde Avrupa'yı habersiz bırakmasanın ardından dikkati çeken bir hamle daha geldi. ABD Başkanı İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'yı siyasi, ekonomik olarak yeniden dizayn eden Yalta Konferansı benzeri bir zirveyi bu sefer Çin, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirmeyi teklif etti. Trump, yine Rusya ve Çin'le "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamayı ve üç ülkenin de savunma harcamalarını yarı yarıya düşürmesini arzu ettiğini söyledi. Oval Ofis'te konuşan ABD Başkanı, "gündem sakinleştiğinde" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirvede bir araya gelmeye açık olduğunu belirtti. Trump, "Ortam biraz sakinleştiğinde bunu görebiliyorum. Her şeyi yoluna koyduğumuzda, ilk görüşmelerimden birini Şi ve Putin ile yapmak istiyorum. Onlara 'askeri bütçelerimiziyarıya indirelim' demek istiyorum ve bunu yapabiliriz" yanıtını verdi.





NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYI KONUŞALIM

Trump, nükleer silahların kontrolü konusunda Rusya ve Çin'le görüşmelere hazır olduğunu ima ederek, "Yeni nükleer silahlar inşa etmemiz için hiçbir neden yok, zaten çok sayıda nükleer silahımız var. Dünyayı 50 kez, 100 kez yok edebilirsiniz. Biz ise yeni nükleer silahlar inşa ediyoruz, onlar da nükleer silahlar yapıyor" değerlendirmesini yaptı.





SAVUNMA HARCAMALARINI KESELİM

ABD, Rusya ve Çin'in savunma harcamalarını yarıya düşürmelerine yönelik umudunu dile getiren Trump, "Hepimiz daha verimli olabilecek başka şeylere harcayabileceğimiz çok fazla parayı buraya, savunmaya harcıyoruz" dedi. Trump, Orta Doğu ve Ukrayna'da "her şeyi yoluna koyduktan sonra" bu iki ülkeyle nükleer müzakerelere girmeyi düşündüğünü söyledi.





AVRUPA ARTIK BİR PİYON

Trump'ın açıklamalarında Washington'ın Avrupalı mütteffiklerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmaması, bölgenin ABD için tamamen ikincil bir plana düştüğünü gösterdi. Üç büyük nükleer gücü bir araya getirecek zirvede Avrupa'ya yer verilmemesi, küresel siyasetten piyon konumuna düştüğünün göstergesi olarak kabul edildi.





ÜÇLÜ DİZAYN MI?

İkinci Dünya Savaşı savaşının galip devletleri SSCB, ABD ve İngiltere, 1945 yılında Rusya'nın Yalta şehrinde bir araya gelmiş ve Avrupa'nın yeniden inşası ve kurulacak uluslararası sistemi konuşmuşlardı. Trump'ın da 21. yüzyılda küresel sistemi dizayn için Çin ve Rusya ile bir masa kurmak ve Washington'ın hegemonyasını bu yolla ayakta tutmak istediği değerlendiriliyor.





VANCE SCHOLZ'U MUHATAP ALMADI

Öte yandan dün Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington'ın yeni Avrupa politikasının işaretlerini verdi. Vance, ev sahibi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmeyi gündemine almadı. İkilinin konferans nezdinde görüşme yapmayacağı açıklandı. Politico'ya konuşan eski bir ABD'li yetkili Vance'in "Onunla görüşmeye ihtiyacımı yok, kısa zaman sonra Başbakan koltuğunda olmayacak" diye düşündüğünü ve bu yüzle Scholz'u muhatap almadığı yorumunu yaptı.



