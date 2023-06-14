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Dünya

Avrupa'da yaklaşık 100 milyon kişi yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) 2022 yılında yaklaşık 100 milyon kişinin yoksulluk riskinde olduğu belirtildi.

13:08 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 20,9, Fransa'da yüzde 21 ve İtalya’da yüzde 24,4 seviyesinde belirlendi.

Yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 20,9, Fransa'da yüzde 21 ve İtalya’da yüzde 24,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 22'si yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

Böylece, AB ülkelerinde toplam 95,3 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 34 ile Romanya, yüzde 32 ile Bulgaristan, yüzde 26 ile Yunanistan ve İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 13 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Polonya olarak tespit edildi.

Yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 20,9, Fransa'da yüzde 21 ve İtalya’da yüzde 24,4 seviyesinde belirlendi.



#AB
#Avrupa
#yoksulluk
#Eurostat
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