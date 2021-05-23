Dünya Avrupanın yardımı işgalciye
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Avrupa’nın yardımı işgalciye

Gazze Ruwad Yardım Kuruluşu Başkanı Muhammed Ebu Sedo Gazze’de yaşanan insanı krize ilişkin son durumu Yeni Şafak’a anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Avrupa’nın yardımı işgalciye
Fotoğraf: Arşiv

Gazze Ruwad Yardım Kuruluşu Başkanı Muhammed Ebu Sedo Gazze’de yaşanan insanı krize ilişkin son durumu Yeni Şafak’a anlattı. Sedo işgalci İsrail’in binlerce evi yerle bir ettiği için Gazze’de şu anda en büyük sorunun barınma olduğunu ve yardımları ulaştırmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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  • Türkiye yardım kuruluşlarının her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Sedo, “Avrupalı uluslararası insani yardım kuruluşları ise Filistin halkına yardım etmekten kaçınıyor. Onlar yardımları başka hedeflerle yapıyorlar. Evet yardımlarda bulunuyorlar ama halka değil, işgal edenlere” diye konuştu.

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