Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (ACCC), renkli kumlardan alınan numunelerin laboratuvar testlerinde ‘tremolit’ türü asbest tespit ettiğini bildirdi. Komisyon, asbestin bu türünün havada yayılma veya solunma riskinin düşük olduğunu fakat yine de risk oluşturabileceğini kaydederek, ürünlerin geri çağrılması için duyuru yayımladı.