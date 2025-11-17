Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara

Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara

17:4317/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Avustralya’da okullarda kullanılan renkli kumlarda yapılan testlerde sağlık riski taşıyan bir maddeye rastlanması üzerine, ürünlerin geri çağrılması kararlaştırıldı.
Avustralya’da okullarda kullanılan renkli kumlarda yapılan testlerde sağlık riski taşıyan bir maddeye rastlanması üzerine, ürünlerin geri çağrılması kararlaştırıldı.

Avustralya'da renkli oyun kumlarından alınan numunelerde asbest tespit edilmesi üzerine başkent Canberra'da temizlik çalışmaları için 70 okulda eğitime ara verildi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (ACCC), renkli kumlardan alınan numunelerin laboratuvar testlerinde ‘tremolit’ türü asbest tespit ettiğini bildirdi. Komisyon, asbestin bu türünün havada yayılma veya solunma riskinin düşük olduğunu fakat yine de risk oluşturabileceğini kaydederek, ürünlerin geri çağrılması için duyuru yayımladı.

Komisyonun, okullarda kullanılan renkli kumların 2020-2025 yıllarında Avustralya'daki perakendecilerden alındığını açıklaması üzerine Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Eğitim Bakanlığı, ürünlerin tespiti için 14 Kasım'da 8'i kısmi olmak üzere 24 okul ve 6 anaokulunu kapattı.

Avustralya'da faaliyet gösteren iki büyük perakende zincirinin, güvenlik gerekçesiyle 4 ek ürün için daha geri çağırma duyurusu yayımlaması üzerine ACT hükümeti, 70 devlet okulunu daha kapatma kararı aldı.



#avustralya
#asbest
#okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?