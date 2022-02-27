Dünya Avusturya, hava sahasını Rusyaya kapattı
AVRUPA

Avusturya, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Avusturya, hava sahasını Rusyaya kapattı
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Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini ifade etti.

Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Avusturya'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 10 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.

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