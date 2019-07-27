Dünya Ayak bileklerinden vurun
ORTADOĞU

Ayak bileklerinden vurun

2018’in Mart ayından bu yana Gazze Şeridi’ndeki ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ eylemlerinde 300 Filistinliyi öldüren İsrail, keskin nişancılara bundan böyle ‘Göstericileri ayak bileklerinden vurun’ talimatı verdi. Bir İsrailli yetkili ise dalga geçen ifadelerle, “Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesi pek çok protestocuyu öldürdü” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Mart 2018’den bu yana, Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 12 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemleri düzenleyen Filistinliler, İsrail kurşunlarının hedefi oluyor.
30 Mart 2018’den bu yana, Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 12 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemleri düzenleyen Filistinliler, İsrail kurşunlarının hedefi oluyor.

İsrail ordusu, skandal bir kararla Gazze sınırında düzenlenen protestoların başlangıcından bir yıl sonra keskin nişancılara, Filistinli göstericilerin “ayak bileklerinden vurulmaları” talimatı verdi. 30 Mart 2018’den bu yana Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde yaklaşık 300 Filistinliyi öldüren işgalci İsrail yönetimi, küstah bir tavırla kararın, çok sayıda protestocunun hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından alındığını söyledi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrailli yetkili adeta dalga geçen ifadelerle, “Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesinin pek çok protestocunun ölümüne yol açtığı anlaşıldı” dedi. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem ise İsrail ordusunun politika değişikliğinin de insani olmadığını belirtti. Örgütten yapılan açıklamada, “(Bu değişiklikle) ordunun insan hayatına büyük değer verdiği çıkarımının kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Tersine bu, ordunun bilinçli olarak tel örgünün diğer tarafında duranları insan olarak görmemeyi seçtiğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

  • Bakandan tehdit
  • İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın anlaşmalara bağlı kalmadığını ileri sürerek Filistin halkını tehdit etti. "Israel Hayom" gazetesine konuşan Kohen, Abbas'ın İsrail ile anlaşmaları askıya almasının bedelini Filistin halkının ödeyeceğini öne sürdü. "Ebu Mazin (Mahmud Abbas), İsrail ile yapılan anlaşmalarda geçen hususları uygulamadı" iddiasında bulunan Kohen, Abbas'ın terörü kışkırttığını ileri sürdü.

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
DÜNYA
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

Türkiyeyi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandilden

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.
Çiftçiye tohum müjdesi

Çiftçiye
'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.
Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Kwara eyaletinde 4 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.
Erdoğan'dan<br> taziye telefonu

Erdoğan'dan
taziye telefonu

​Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı'nı İmran Han'ı aradı.
Asıl hedef<br>Özil değildi

Asıl hedef
Özil değildi

​Ünlü futbolcuya saldırının detayları netleşti.

Antalya'da<br> grev başladı

Antalya'da
grev başladı

"İş sözleşmelerinin feshedileceğine dair tehdit yapılıyor."

Heyecanlandıran yatırım iddiası

Heyecanlandıran yatırım iddiası

​Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Erdoğan'dan gündeme dair çok önemli açıklamalar.
İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

​Teslim olan PKK'lı teröristten çarpıcı itiraflar.
Faiz düştü<br>battık mı bittik mi?

Faiz düştü
battık mı bittik mi?

Erdoğan, 425 baz puanlık faiz indirimini yorumladı.
Azmettirici de öldürüldü

Azmettirici de öldürüldü

Diplomatımızın şehit edilmesinde rolü vardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.