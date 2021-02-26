Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk ordusu bizim için en makbul model
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türk ordusu bizim için en makbul model

Yerli ve yabancı gazeteciler ile video konferans yöntemiyle görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile ilişkilerinden övgüyle bahsederek yeni anlaşmaların müjdesini verdi. Aliyev, Türkiye'de üretilen modern silahların Azerbaycan'a getirilmesi için mutabakat sağlandığını ifade ederek, "Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız. Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dört saatten fazla süren toplantıda 35 gazetecinin 50'den fazla sorusuna yanıt veren Aliyev, Hocalı Katliamı, Dağlık Karabağ savaşı, Ermenistan'daki durum, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan güçlerinin masum Azerbaycanlı sivilleri Hocalı'da katlederek savaş suçu işlediğini belirten Aliyev, Hocalı kurbanlarının intikamının Azerbaycan ordusunca savaş meydanında alındığını vurguladı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusla hiçbir sorunları olmadığını, onları kendi vatandaşları olarak gördüklerini belirten Aliyev, gelecekte Azerbaycan ve Ermeni halklarının birlikte yaşamasının mümkün olacağını ifade etti.

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"Türkiye tüm bölgelerde çok olumlu rol oynuyor"

Türkiye ile ilişkilerine ve savaş döneminde Ankara'dan kendilerine verilen desteğe konuşmalarında geniş yer ayıran Aliyev, "Bize verilen siyasi ve manevi destek hem bize güç sağladı hem de bazıları için güçlü mesaj oldu. Türkiye bugün dünya çapındaki güç merkezi gibi tüm bölgelerde çok olumlu rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Türk savunma sanayisi ürünleriyle ilgili "Savaş döneminde tüm dünya Türk savunma sanayisinin kalitesini gördü. Türk savunma sistemlerini savaşta başarıyla kullandık. Şimdi yeni anlaşmalar imzalandı. Türkiye'de üretilen en modern silahların Azerbaycan'a getirilmesi için mutabakat sağlandı. Bu, bizim askeri gücümüzü büyük ölçüde pekiştirecek." bilgisini verdi.

"Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir"

İki ülkenin askeri iş birliğinden ve Türk ordusunun yeteneğinden övgüyle bahseden Aliyev, "Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız. Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir." dedi.

Aliyev, olası tehditlere karşı Türkiye'nin Azerbaycan'a nasıl destek olacağı sorusuna ise "Karşılıklı askeri yardım konularını belirleyen anlaşmalarımız var. Azerbaycan'a tehdit olduğunda arkamızda Türkiye olacaktır." yanıtını verdi.

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