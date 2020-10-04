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Dünya Kaçmasın diye zincire vuruluyor
ASYA

​Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son durum: Kaçmasın diye zincire vuruluyor!

Kaçmasın diye zincire vuruluyor

Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a karşı verdiği büyük kayıplardan sonra sahadaki kontrolünü kaybetti. Bir yandan sivilleri hedef gözetmeksizin top yağmuruna tutarken diğer taraftan mevzilerini bırakıp kaçmasınlar diye askerlerini zincirle bağlıyor. Çok sayıda Ermeni asker ise beyaz bayrak çekip teslim oldu.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Çok sayıda Ermeni asker ise beyaz bayrak çekerek Azerbaycan ordusuna teslim oldu.
Çok sayıda Ermeni asker ise beyaz bayrak çekerek Azerbaycan ordusuna teslim oldu.

Azerbaycan ordusunun 28 yıldır işgal altındaki Karabağ’ı özgürleştirmek için başlattığı harekat 7. gününü geride bıraktı.

Önceki gün Cebrail-Fuzuli yönünde bir çok stratejik tepeyi ele geçiren Azerbaycan ordusu dün de ilerleyişini devam ettirdi. Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı vurulan nokta ve araçların görüntülerine yayınladı.

Stratejik tepeler alındı
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Stratejik tepeler alındı

FİRARA KARŞI KONTROL NOKTASI

Karadan ve havadan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun yaşanıyor. Ermeni askerler araç, silah ve mevzilerini bırakarak Karabağ içlerine doğru kaçıyor. Cephe gerisine ve Ermenistan’la bağlantı koridoruna çok sayıda çok sayıda kontrol noktası kurarak firarları önlemeye çalışan Ermeni ordusunun zaman zaman kendi askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
OYNAT 00:21
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları imha ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.


MEVZİDE ZİNCİRE VURDULAR

Bununla da yetinmeyen Ermeni ordusunun kaçmalarını önlemek amacıyla askerleri mevzilerini zincirlediği ortaya çıktı. Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen stratejik tepede öldürülen askerlerin bulundukları noktaya zincirlendikleri görüldü. Kaçarken kendi ordusu tarafından vurulmak istemeyen Ermeni askerleri de Azerbaycan ordusuna teslim olmaya başladı. Azerbaycan basını beyaz bayrak çekerek teslim olan bir grup askerin görüntülerini yayınladı.

YAŞLILARI CEPHEYE SÜRECEKLER

Firar ve kayıplarla mevzileri tutacak personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan Ermenistan ordusu, dünya genelindeki soydaşlarını çağrı yaptı. 50 yaşına kadar erkekleri ve genç kadınları silah altına alan Ermeni ordusunun, 60 yaşın üzerindeki insanları da cepheye sürme planları yaptığı ifade edildi.

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ŞEHİRLER BOŞALIYOR

Ordudaki bozgun havası demografiyi değiştirmek için dünyanın dört bir yanından getirilerek Karabağ’a yerleştirilen Ermenileri de etkiledi. İşgalcilerin kurduğu korsan devletin başkenti olarak gösterilen Hankendi boşalmaya başladı. Siviller eşyalarını araçlarına yükleyerek Ermenistan’a doğru kaçmaya başladı.

Mısır’dan da terörist gitti

Rufiz Hafızoğlu

Karabağ’da devam eden çatışmaların nabzını dakika dakika tutan Trend Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Rufiz Hafızoğlu, Karabağ’a Mısır’dan da terörist getirildiğini söyledi. Daha önce Mısır’dan gelen Ermeni asıllı kişilerin Karabağ’da eğitim alarak geri döndüklerini vurgulayan Hafızoğlu, şunları kaydetti: “Elimizde resmi belgeleri var. Suriye’den, Lübnan’dan, Irak’tan, Ermenistan’a destek için teröristler geldiler. Mısır’dan Ermeni kilisesinin organizasyonu ile Dağlık Karabağ’a gelen teröristler oldu. Ermenistan Cumhurbaşkanı televizyon kanallarından yurt dışındakilere ‘gelin’ diye çağrı yaptı. Mısır Ermenileri dünya basını tarafından hiç duyulmamıştı ama biz 2006 yılından beri takipteyiz, haberler yaptık. Mısırlı Ermeniler Karabağ’da kamplarda eğitim aldılar. Ermeni gazetecilerde bile haber oldu, kampta terörist eğitimi aldıklarını kabul ettiler.” Cepheden moral verici haberler geldiğini aktaran Hafızoğlu, “Savaş stratejisi gereği bazı bilgiler açıklanmıyor ama gelişmeler lehimize. Azerbaycan ordusu kendi öz topraklarını özgürleştirecek” ifadelerini kullandı.

Madagiz ve 7 köy kurtarıldı

  • Azerbaycan ordusunun ülke topraklarında Ermenistan işgaline son vermek için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası ile 7 köy daha kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak ile Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. İşgal altındaki Madagiz yerleşim birimine de Azerbaycan bayrağı dikildiği bilgisini veren Aliyev, kurtarılan Madagiz’in adını Sugovuşan olarak değiştirdiğini duyurdu. Aliyev Twitter hesabından, “Bugün Madagiz’de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz’in tarihi adını 3 Ekim 2020’den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır!” paylaşımında bulundu.

Karabağ kurtulana kadar
GÜNDEM
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