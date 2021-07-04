Dünya Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 15 Ermeni askeri iade etti
ASYA

Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 15 Ermeni askeri iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 15 Ermeni askeri iade etti
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi. Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Ermeni askerler Azerbaycan vatandaşlarına karşı işledikleri suçları itiraf etti
DÜNYA
Ermeni askerler Azerbaycan vatandaşlarına karşı işledikleri suçları itiraf etti

Ağdam'da da aynısı yaşanmıştı

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan 15 esiri iade etti
DÜNYA
Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan 15 esiri iade etti
Abone Ol Google News
Türkiyenin Maldivlerine ziyaretçi akını

Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını

Normalleşme sonrası akın akın oraya gidiyorlar.
Yüksek ihracatın formülü kimyada

Yüksek ihracatın formülü kimyada

Son iki ayda yakalanan ihracat liderliği dikkat çekiyor.
Filipinlerde askeri uçak düştü

Uçağın içinde 85 kişi vardı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi...

​Türkiye ortalamasının altında kalan iller için yoğun çalışma.

​Kur'an kursları yarın başlıyor.

​Yunanlar ölüme terk etti.
Teknoloji duruşu bozuyor

Teknoloji duruşu bozuyor

​Prof. Fatma Nur Kesiktaş açıklamalarda bulundu.
Tel tel döküldüler

Tel tel döküldüler

​Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı.
Kanal’a dev ilgi

Kanal’a dev ilgi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Esed insanlığı vurdu

Esed insanlığı vurdu

Sivil Toplum Kuruluşları hedef seçildi.
PKK 37 yıldır <br>çocukları kullanıyor

PKK 37 yıldır
çocukları kullanıyor

Bir kez daha ABD'nin insan ticareti raporunda kayıtlara girdi.
Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

​Tunus açıklarında batan teknede 84 kişi kurtarıldı.
Biden'ın da haberi var

Biden'ın da haberi var

​CIA bana suikast düzenleyecek.
75 bin 260 yıl <br>hapsi isteniyor

75 bin 260 yıl
hapsi isteniyor

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Bir zamanlar ithalatçı olduğumuz ürünlerde şimdi ihracat yapıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.