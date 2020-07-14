Azerbaycan ordusundan açıklama: 7 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Kerim Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

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Saldırılar havadan görüntülendi

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

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