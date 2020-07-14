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ASYA

Azerbaycan ordusundan açıklama: 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini ancak Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit edildiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Çatışmalar iki gün boyunca sürdü.
Çatışmalar iki gün boyunca sürdü.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

  • Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Kerim Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

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Saldırılar havadan görüntülendi

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

  • Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

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