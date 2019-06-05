BAE ile Suud Sudan’da kan döküyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan destek alan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin önceki gün demokrasi nöbeti tutan ve ülkenin bir an önce sivil yönetime geçmesi talebinde bulunan eylemcilere yönelik saldırısında ölü sayısının 35'e yükseldiği, yüzlerce kişininse yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu iddia edildi. Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkanı Orgeneral Abdülfettah el Burhan'ın geçen hafta BAE ve Suud ziyaretlerinden sonra eylemcileri hedef alan katliamın gerçekleşmesi dikkat çekti. Başta başkent Hartum olmak üzere diğer şehirlerde eylemcilere ait çadırlar yakılırken, orduya bağlı Hızlı Müdahale Gücü de silahlı saldırıda bulundu. Sivil yönetime geçiş talep eden eylemciler ise ordunun müdahalesine barikatlar kurarak ve lastikleri ateşe vererek direndi.

MUHALEFETLE KÖPRÜLERİ ATTI

Katliamın ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin lideri Orgeneral Abdülfettah el Burhan ülkede eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinde büyük rol oynayan 'Özgürlük ve Değişim' hareketiyle varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini duyurdu. BAE'nin desteklediği Burhan ülkedeki protesto hareketi ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını açıkladı. 'Özgürlük ve Değişim' hareketi liderlerinden Madani Abbas Madani ise Burhan'ın dayatmasını reddettiklerini açıkladı. Madani, Konsey'in görevini sonlandırmak için sivil itaatsizlik eylemlerinin devam edeceğini de belirtti. Muhalefet geçtiğimiz haftalarda BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'ı, Sudan'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı.