BAE İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, İran'a gidiş-dönüş tüm yolcu ve kargo uçaklarının seferlerinin bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

😷Dünya geneline yayılan #koronavirüste son durum... pic.twitter.com/gh7LBjsdYl — DÜNYA (@yenisafakdunya) 25 Şubat 2020

Açıklamada, sürenin uzatılabilir olduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da dün yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilmişti. Her üç ülkede de virüs İran'dan dönen kişilerde görülmüştü.

BAE'de ise halihazırda 13 koronavirüs vakası bulunuyor.