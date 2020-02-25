BAE İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, İran'a gidiş-dönüş tüm yolcu ve kargo uçaklarının seferlerinin bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.
😷Dünya geneline yayılan #koronavirüste son durum... pic.twitter.com/gh7LBjsdYl
😷Dünya geneline yayılan #koronavirüste son durum... pic.twitter.com/gh7LBjsdYl— DÜNYA (@yenisafakdunya) 25 Şubat 2020
Açıklamada, sürenin uzatılabilir olduğu aktarıldı.
Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da dün yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilmişti. Her üç ülkede de virüs İran'dan dönen kişilerde görülmüştü.
- BAE'de ise halihazırda 13 koronavirüs vakası bulunuyor.