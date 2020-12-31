Dünya BAE Libyada yine yalnız
ORTADOĞU

BAE Libya’da yine yalnız: Libya'da son durum ne?

BAE Libya’da yine yalnız

Suudi Arabistan ile ittifakı çatırdayan BAE, Libya konusunda da Mısır ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın Genel İstihbarat Müsteşarı Eymen Badi başkanlığında bir heyet Libya’yı ziyaret ederek Libya’nın meşru hükümeti UMH ile bir araya gelmişti. Mısırlı bir yetkili “Made Mısır” isimli siteye, “BAE’nin savaş başlatma girişimlerinin önüne geçmek için Libya’da görüşmeler yaptıklarını” anlattı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed

Mısır heyetinin Libya ziyaretinin yankıları sürüyor. “Made Mısır” isimli haber sitesine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir yetkili ziyaretin perde arkasını anlattı. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Libya’da savaş başlatma girişimlerinin önüne geçmek için Libya’da görüşmeler yapıldığı dile getirildi. Mısırlı yetkili, Kahire’nin önümüzdeki dönemde Batılı siyasi aktörlerle siyasi ilişkiler kurmaya odaklanmak istediğini belirtti.

BAE Libya’da darbe planlıyor
DÜNYA
BAE Libya’da darbe planlıyor

2014’TEN BU YANA İLK KEZ

  • Geçtiğimiz günlerde, Genel İstihbarat Müsteşarı Tümgeneral Eymen Badi başkanlığında üst düzey Mısırlı yetkililer Libya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde, güvenlik iş birliğini geliştirmenin yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi ve İsviçre’nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim’de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından çıkan sonuçların ele alındığı söylendi.

Libya çıkarması
DÜNYA
Libya çıkarması

2014’te bu yana ilk kez Mısırlı bir heyet Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye tarafından desteklenen UMH güçleri ile Rusya, BAE ve Mısır tarafından desteklenen Halife Hafter güçlerinin Sirte-Jufra hattı üzerindeki askeri gerilimin tırmanmasının ardından yaşandı. Uzmanlar, BAE’nin eylemlerinin Mısır ulusal güvenliği için bir tehdit haline geldiğine de vurgu yapılıyor. Yeni yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmayacağı ve bölgede alternatif bir müttefik haritası oluşturabilecek göstergeler olduğuna dikkat çekiliyor.

Libya'da hezimete uğrayan BAE Türkiye'ye karşıtı lobi faaliyeti yürütüyor
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