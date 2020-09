BAE vatandaşları güne İsrail marşı ile başladı: Dünyanın en yüksek gökdeleninden çaldılar

İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dün Beyaz Saray'da düzenlenen törenle normalleşme anlaşması imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri basını anlaşmayı 'diplomatik zafer' olarak adlandırılırken, sabah saatlerinde Dubaililer güne İsrail marşı ile başladı.

Dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burç Halife'den hoparlörlerle çalınan marş, Dubai'nin dört bir yanından duyuldu.

AMAZING: Israel's National anthem 'HaTikva' is played at Burj Khalifa Dubai on the occasion of the historic peace agreement to be signed today. 🕊 #Israel #UAEIsrael pic.twitter.com/uDEQMRHAH4 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 15, 2020

TRUMP: SUUDİ ARABİSTAN DA ANLAŞMA YAPACAKTIR

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

FİLİSTİN'DE PROTESTO EDİLDİ

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları Gazze'de protesto edildi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Protestolar sırasında İsrail bayrakları ve normalleşme anlaşmasını temsil eden tabutlar ateşe verildi.

OYNAT 00:36 Kudüs surlarına ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin batı surlarını, ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE bayraklarıyla ışıklandırdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder