Dünya BAE Yemene bomba yağdırdı
ORTADOĞU

BAE Yemen’e bomba yağdırdı

Yemen'i parçalama planları yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kalan, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinden Aden'e doğru ilerleyen, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinden ve sivil halktan en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan destekli bölge askerleri
Suudi Arabistan destekli bölge askerleri

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, hava saldırılarında ulusal ordu birlikleri ve sivil halktan 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgenin bombalanması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

  • Cebvani, yaptığı açıklamada, BAE’nin yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında 15 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Ebyen ve Aden’deki hastanelerde tedavi gören yaralıları kaçırdığını ve infaz ettiğini belirten Cebvani, insanlık suçu işlendiğini kaydetti.
  • Aden kentinde toplu kaçırma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Cebvani, ülkenin kuzey illeri ile güneyden Ebyen ve Şebve’den gelen Yemenlilerin Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından kaçırıldığını ve nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyledi.

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