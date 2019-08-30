BAE Yemen’e bomba yağdırdı

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, hava saldırılarında ulusal ordu birlikleri ve sivil halktan 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.
- Cebvani, yaptığı açıklamada, BAE’nin yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında 15 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Ebyen ve Aden’deki hastanelerde tedavi gören yaralıları kaçırdığını ve infaz ettiğini belirten Cebvani, insanlık suçu işlendiğini kaydetti.
- Aden kentinde toplu kaçırma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Cebvani, ülkenin kuzey illeri ile güneyden Ebyen ve Şebve’den gelen Yemenlilerin Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından kaçırıldığını ve nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyledi.