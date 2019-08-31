BAE Yemen’i bölüyor

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait savaş uçaklarının düzenlendiği saldırılarda 300’den fazla Yemen ordusu askerinin ölmesi ve yaralanması sonrası Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi, Abu Dabi’yi hedef aldı. Yemen resmi haber ajansı SABA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, geçici başkent Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinin merkez ilçesi Zencibar’ın, BAE’nin bölgedeki hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı Hizam el-Emni birliklerinin eline geçtiğini belirtti. Hadi, “Ülkemizin birliği ve istikrarı için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Önceki gün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE’ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen’de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300’den fazla olduğunu açıklamıştı.

Mansur Hadi

DEVLET KURUMLARINI ELE GEÇİRİYOR

BAE’nin Yemen’deki koşulları, devlet kurumlarını ele geçirme yönünde fırsata çevirmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Hadi, “BAE uçakları, geçici başkent Aden’in farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivil vatandaşlar ile ordu mensuplarını hedef alan saldırılar yaptı. Saldırılar sonucu onlarca kişi kişi öldü ve yaralandı.” ifadelerini kullandı.

YARALILARI İNFAZ ETTİLER

Hadi’nin BAE’yi hedef aldığı açıklamasında “Ordu birlikleri, Aden ve savunmasız sakinlerini Güney Geçiş Konseyi olarak anılan militanların BAE uçaklarının sağladığı destekle yaptığı yıkımdan uzak tutmak için çekildi. Militanların bölgede yaptıkları baskın ve tutuklamalar, Ebyen kentindeki bazı hastanelerde tedavi gören yaralıları infaz etme aşamasına kadar ileri gitti.” sözlerini kullandı.

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KOALİSYONDAN ÇIKARILSIN

Yemen hükümeti de Cumhurbaşkanı Hadi’ye bir yazı göndererek BAE’nin Yemen’de meşruiyete destek koalisyonuna katılımının sonlandırılması için Suudi Arabistan’a resmi talepte bulunmasını istedi. Yemen hükümeti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Hadi Mansur’a gönderdiği resmi yazıda BAE’nin Arap Koalisyonu’ndan çıkarılması talebinin resmi olarak Suudi Arabistan’a iletilmesi talebinde bulundu.