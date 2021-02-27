Dünya BAEdan Suudi Arabistanın cinayetine destek
ORTADOĞU

BAE'dan Suudi Arabistan’ın cinayetine destek

BAE'dan Suudi Arabistan’ın cinayetine destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayımladığı raporu reddettiği yönündeki açıklamasını desteklediğini bildirdi. BEA, Suudi Arabistan’ın yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uyguladığını savundu.

Haber Merkezi İHA
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

ABD’nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün yayınladığı raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yayınlanan rapora tepki göstererek Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin raporu reddettiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada BAE’nin Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı raporunu reddettiği yönündeki tutumunu desteklediği ifade edildi. Suudi Arabistan’ın yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uyguladığı savunulurken, BAE’nin Suudi Arabistan yargı kararlarına güven duyduğu ve destek verdiğinin altı çizildi.

ABD, Kaşıkçı istihbarat raporunu yayınladı: Prens Selman onayladı
DÜNYA
ABD, Kaşıkçı istihbarat raporunu yayınladı: Prens Selman onayladı

ABD 76 kişiye yaptırım uyguladı


Öte yandan dün Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı’nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini belirtmiş, ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceğini de açıklamıştı.

Netflix CEO'sundan Suudi Arabistan'daki
OYNAT 01:02
Netflix CEO'sundan Suudi Arabistan'daki "Cemal Kaşıkçı" sansürüne ilişkin itiraf
Netflix, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, 'pedofili' ve 'eşcinsellik' içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı. Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, 'Queer Eye,' 'Sex Education' ve 'Orange is the New Black' gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Netflix'in CEO'su Reed Hastings, 'Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz' sözleriyle kararını savundu.


Ne olmuştu?


Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmişti
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

Abone Ol Google News
8de 8

8'de 8

​Lider Galatasaray zirveyi bırakmıyor.
Soykırımı durdurun

'Soykırımı durdurun'

​Çin'in Doğu Türkistan zulmüne karşı yürüdüler.
Binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi
sokağa indi

Tunus'ta kriz devam ediyor.
BAE'dan <br>cinayete destek

BAE'dan
cinayete destek

​Kirli ittifakları devam ediyor.
Japonlar kararsız

Japonlar kararsız

​Japonya'da düzenlenen ankette ilginç sonuçlar.
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Vaka sayıları <br>ciddi seviyede

Vaka sayıları
ciddi seviyede

​Bakanlık merakla beklenen tabloyu açıkladı.
Ofsayt var mı <br>yok mu?

Ofsayt var mı
yok mu?

​Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu.
Maltepe'de <br>çöp kavgası

Maltepe'de
çöp kavgası

İşçilerinden İBB'ye 'grev kırıcılığı' tepkisi.
Üç PKK'lı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
Mourinho gelse <br>başarılı olamaz

Mourinho gelse
başarılı olamaz

​Marius Sumudica kendi takımına isyan etti.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.