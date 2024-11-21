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BAE'de İslam Medeniyeti Müzesi'nde Emevî ve Osmanlı esintisi: 300 yıllık Kur'an el yazması da bulunuyor

BAE'de İslam Medeniyeti Müzesi'nde Emevî ve Osmanlı esintisi: 300 yıllık Kur'an el yazması da bulunuyor

12:3421/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yüksek Konsey Üyesi ve Sharjah emiri Sultan bin Muhammed Âl Kâsimi, Şarika İslam Medeniyeti Müzesi'nde 'Ebedi Mektuplar: Abdul Rahman El Qwais Koleksiyonundan Kur'an El Yazmaları' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Yüksek Konsey Üyesi ve Sharjah emiri Sultan bin Muhammed Âl Kâsimi, Şarika İslam Medeniyeti Müzesi'nde 'Ebedi Mektuplar: Abdul Rahman El Qwais Koleksiyonundan Kur'an El Yazmaları' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah İslam Sanatları Müzesi'nde önemli bir serginin açılışı gerçekleşti. Emevî döneminden Osmanlı’nın sonuna kadar ki dönemlerini kapsayan İslâm dünyasının muhtelif bölgelerinden müstesna Mushaflar sergide sanatseverlerle buluşuyor. Serginin altı ay açık kalması planlanıyor.

Yüksek Konsey Üyesi ve Sharjah emiri Dr. Sultan bin Muhammed El Kasımi, Sharjah İslam Medeniyeti Müzesi'nde 'Ebedi Mektuplar: Abdul Rahman El Qwais Koleksiyonundan Kur'an El Yazmaları' sergisinin açılışını yaptı. BAE sağlık bakanı Abdurrahman Al Owais (el Uveys)’in koleksiyonundan seçilmiş 80’den fazla Mushaf yer alıyor.


Emevî döneminden Osmanlı’ın sonuna kadarki dönemleri kapsayan İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden müstesna Mushaflar bu sergide sanatseverlerle buluşuyor. Serginin son bölümünde ülkemizin tanınmış hattatı Mehmet Özçay, talebesi Ahmed Faris Rızk ve silsile halinde onun üç talebesinin yazdığı Fatiha sureleri Mushaf yazma geleneğinin günümüzdeki devamını temsil etmektedirler. Sergi altı ay kadar açık kalacak.

300 yıllık Kur'an el yazması

Sergi, Sağlık ve Önleme Bakanı Abdul Rahman bin Muhammed El Uveys'in özel koleksiyonunun bir parçası olan sergiler aracılığıyla bin 300 yıllık Kur'an el yazması tarihi ve hat sanatına uzanan kültürel ve tarihi bir yolculuk sunuyor.

Yirmi yıldan uzun bir süredir titizlikle küratörlüğünü yapılan koleksiyon, Arap ve İslam hat sanatının çeşitli stillerini ve kültürel ve sanatsal geleneklerini yansıtıyor. Çin'den Endülüs'e kadar uzanan bu gelenekler arasındaki karşılıklı etkiyi vurguluyor.

Sergi, 81 Kur'an el yazmasını sergileyen çeşitli bölümlerden oluşuyor. Sergideki birçok el yazması Kur'an yazı, koruma, dekorasyon, ciltleme ve renklendirme dahil olmak üzere seçkin örneklerini temsil ediyor.

Farklı boyutlarda, yazılarda ve İslami süslemelerde Kur'an el yazmalarının ve sayfalarının farklı tarihi dönemlerini yansıtan serginin yedi bölümü bulunuyor. Bu bölümler yüzyıllar boyunca Arap ve İslam kaligrafisinin evrimini sergiliyor.

Serginin bölümleri arasında şunlar gibi temalar yer alıyor:

"Metinden Sanata: Erken İslam Yüzyılları", "Değişim Çağında Yazı Sanatı: 10. ila 13. Yüzyıllar", "Endülüs ve Kuzey Afrika: Batı Geleneği", "İmparatorluk Tasarımları: İran, Hindistan ve Türkiye" ve "Hattatların Soyu: Osmanlı Yazı Gelenekleri".

#BAE
#İslam Medeniyeti Müzesi
#Kur'an

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