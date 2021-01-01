BAE’de İsrailli turist endişesi: Lütfen çalmayın!

Yediot Aharonot’a konuşan bir İsrailli işadamı, “Lobide çıkış işlemi yapan iki İsraillinin çantaları arandığında çok utandım” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında ticari uçuşların başlamasından yaklaşık bir ay sonra, iki ülke arasında hırsızlık krizi patlak verdi.

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Dubai’ye giden İsrailli turistler otel odalarında eşya ve malları çalmaya başladı. Otellerden gelen şikayetler öyle bir boyutlara ulaştı ki İsrail Dışişleri Bakanlığı kendi vatandaşlarını uyarmak zorunda kaldı. Bakanlık kendi vatandaşlarına BAE’ye seyahat ederken ve otellerinde kalırken nasıl hareket edeceklerine dair davranış kurallarını içeren bir yazı yayınladı. Ancak yine de hırsızlıkların sonu gelmedi.

GÖRDÜKLERİM ŞOKE ETTİ

İsrail gazetesi “Yediot Aharonot”e konuşan İsrailli bir işadamı, “Ticari işimin bir parçası olarak BAE’yi uzun yıllardır ziyaret ediyorum. Bazı İsrailli turistlerin davranışları karşısında şok oldum” dedi ve tanık olduklarını şöyle anlattı:

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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“Geçen ay her zaman konakladığım otele gittim. Lobide çıkış işlemlerini yapan iki İsrailli’nin çantaları arandığında çok utandım. Görevliler odalardan çalınan eşyaları aramak için bu işlemi yapmıştı ve gördüklerim karşısında şok oldum. Havlular, elektrikli ısıtıcılar ve bir çok şeyi çalmışlardı.”

BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİK

Burç Halife’de bulunan bir otelin müdürü de İsrail gazetesini doğruladı: “Dünyanın her yerinden yüzlerce turist ağırlıyoruz. Kışkırtan ve sorun yaratan pek çok turist ile karşılaştık. Ancak, daha önce otel odası eşyalarının çalındığını hiç görmedik. Son zamanlarda otele gelen İsrailli turistler ayrılırken havlu, kahve ve çay poşetleri, nevresimler, lambalar ve aklınıza ne gelirse her şeyi çalıyorlar.”

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DİKKAT EDİN İSRAİLLİLER GELİYOR

Popüler şarkıcı Yasmin Levy de bir gazeteye yazdığı makalede “Dikkat et Dubai, İsrailliler geliyor” başlığını atarak, BAE halkını, maruz kalacakları şeyler konusunda uyardı. Levy, İsrailli turistlerin havlu, çarşaf, yastık, tablo, lamba ve hatta musluklar dahil olmak üzere otel odalarında gördüğü her şeyi çalmasıyla ünlü olduğunu yazdı.

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Kirli çamaşırlarını ABD’de yıkatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin ABD’ye yaptıkları ziyaretleriyle ilgili iddia şaşkınlık yarattı. The Washington Post’a konuşan ABD yetkililerine göre Netanyahu ailesi, Washington ziyaretlerinde yanlarında birkaç bavul dolusu kirli çamaşır getiriyor. ABD’li yetkililer, İsrail Başbakanı’nın Washington ziyaretlerine bavullar dolusu kirli çamaşır getirip bunları ABD Başkanı Konukevi çamaşırhanesinde ücretsiz yıkattığından yakındı. Kirli çamaşırların Beyaz Saray personeli tarafından temizlendiğini belirten yetkili, “Netanyahu ailesi, yıkanması için bize kirli çamaşır getiren tek ziyaretçiler. Birkaç ziyaretten sonra bunun kasıtlı yapıldığını anladık” dedi. Netanyahu ailesinin Portekiz’e yaptıkları bir günlük ziyarete de 11 bavulla gitmesi gündem olmuştu.