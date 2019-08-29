Dünya BAEden Yemen ordusuna saldırı 10 ölü 41 yaralı
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BAE'den Yemen ordusuna saldırı: 10 ölü 41 yaralı

BAE'den Yemen ordusuna saldırı: 10 ölü 41 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen hükümet güçlerine hava saldırısında bulundu. Olayda 10 kişi öldü, 41 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yemen'deki iç savaş.
Yemen'deki iç savaş.

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kalan hükümet güçlerinden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'de bulunan hastanelere 51 yaralının ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, yaralılardan 10'unun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

Çağrıda bulundu

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırmıştı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurgulamıştı.

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