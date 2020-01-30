Dünya BAEye mesaj
ORTADOĞU

BAE’ye mesaj

Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Libya ordusu, gayrimeşru Hafter’e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gönderilmiş bir hava aracını daha düşürmeyi başardı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Düşürülen SİHA
Düşürülen SİHA

BAE’nin Hafter güçlerine verdiği Çin yapımı silahlı insansız hava aracı Winglong-2, bölgede Türkiye destekli UMH askerlerine saldırı hazırlığı yaptığı sırada havada alev aldı. Bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma sistemi Korkut ve Hawk konuşlandırdığı Misrata’da vurulan SİHA’nın enkazı, kentin el-Kararim bölgesine düştü.

ATEŞKESE HİÇ YANAŞMADI

Moskova’daki görüşmelerden adeta kaçan ve Berlin Konferansı’ndaki çağrıları dikkate dahi almayarak ateşkes imzalamayan Hafter, Libyalılara yönelik saldırılara hiç ara vermedi. Hafter’in topçu milisleri Trablus güneyine saldırıları sürdürürken, BAE ve Mısır uçakları da hava saldırıları amacıyla devriye geziyor. UMH ve Hafter güçleri arasında çatışmalar ülkenin doğusundaki el-Vişka ve Ebu Greyn’de de şiddetlendi. Çin yapımı SİHA’nın düşürüldüğü gün UMH’ye bağlı güçler 3 Sudanlı paralı askeri de ele geçirdiklerini duyurdu. Hafter’in sözde temsilcisi geçtiğimiz günlerde ‘sürecin namlunun ucunda’ olduğunu söyleyerek ülkede savaşın devam etmesi niyetini ortaya koymuştu.

BAE SİHA’sının düşürülmesiyle saldırılarını artıran Hafter yanlısı teröristler, Trablus’un güneyinde el-Hadba ve el-Bedri bölgelerine hedef gözetmeksizin top atışları gerçekleştirdi. Libya Sağlık Bakanlığı yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda 3 çocuğun öldüğünü duyurdu. Okula gitmekte olan çocuklar, bombaların Recep el-Naib Okulu yakınına düşmesiyle can verdi. Ölen 3 çocuk dışında yaşları 9-12 arasında değişen birkaç çocuğun da yaralandığı öğrenildi.

9 ayda 15 uçak

SİHA parçası

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Hafter güçlerinin kullandığı Çin yapımı Winglong-2 SİHA
  • UMH güçlerine bağlı operasyon odası, 2019 Nisan ayından 28 Ocak 2020’ye kadar Hafter güçlerine bağlı 15 uçağı düşürdüklerini duyurdu. Buna göre Misrata’da Winglong-2 SİHA, Misrata’da Winglong İHA, Ayn Zara’da bir adet keşif uçağı, Vadi el-Rabi’de Mig-23 savaş uçağı, el-Zaviye’nin güneyinde Mig-23 savaş uçağı, Cenub ebu Kurey güneyinde Winglong İHA, el-Aziziye’de BAE’ye ait bir adet keşif uçağı, Tunus’a bağlı Medenin’de L-39 savaş uçağı, Sirte’nin doğusunda Rus keşif uçağı, Vatyah Askeri Üssü’nde Su-22 savaş uçağı, el-Jufra Hava Üssü’nde askeri kargo uçağı İlyuşin-76, el-Aziziye’de Su-22 savaş uçağı ve ayrıca Giryan’da 3 adet keşif İHA’sı Libya’da meşrû UMH birliklerince düşürüldü.

Donanma Libya’da
GÜNDEM
Donanma Libya’da


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