Bağdat'ta deprem oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir deprem meydana geldi.
Bağdat'ın doğusunda meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.4 olduğu ifade ediliyor.
Irak'taki depremin ardından İran'da da aynı büyüklükte deprem kaydedildi.
RT LastQuake "M5.5 #earthquake (#زلزال) strikes 136 km E of #Baghdad (#Iraq) 7 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/7kgif6T8nG"
RT LastQuake "M5.5 #earthquake (#زلزال) strikes 136 km E of #Baghdad (#Iraq) 7 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/7kgif6T8nG"— Son Deprem (@sondeprem) 11 Ocak 2018
AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Irak'ın Balad, Ruz bölgesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz net bilgi yok...
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