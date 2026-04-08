Bağdat’ta panik: Eve düşen İHA nedeniyle yangın çıktı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Amiriye bölgesinde bir eve düşen insansız hava aracı yangına yol açarak büyük hasara neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik ekipleri yangına müdahale ederken, ev sakinlerinden yaralananlar olduğu bildirildi. Kentin farklı noktalarına da İHA düştüğü belirtilirken, saldırının kaynağı henüz belirlenemedi.
