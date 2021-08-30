Dünya Bağdatta sıra dışı buluşmalar
ORTADOĞU

Bağdat’ta sıra dışı buluşmalar

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen uluslararası konferansta, Ortadoğu’nun içinde bulunduğu ciddi krizlere çözüm arandı. Gerilim yaşayan Suudi Arabistan ve İran, Mısır ve Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel aktörler, bu vesileyle uzun zamandır ilk kez bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağdat’ta sıra dışı buluşmalar
Bağdat'ta düzenlenen konferans

Irak hükümeti ve Fransa’nın ortak girişimiyle düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı, önceki gün gerçekleştirildi. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği konferansta Ortadoğu’nun çeşitli problemlerine işaret edilerek, çözüm yolları tartışıldı. Bütün bölgeyi tehdit eden kuraklık tehlikesi ve su sorunu, Yemen’de devam eden insanî kriz, Lübnan’ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, bölge ülkelerinin komşuluk ilişkileri ve diyalog yollarının daha fazla açık tutulması gibi gündemlerin ele alındığı konferans, aile fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Diplomatik kaynaklara göre, konferanstan somut neticeler çıkmasa bile, bölge ülkelerinin aynı salonda problemlerini tartışabilmeleri de olumlu bir adım. Bu çerçevede Suudi Arabistan ve İran, Mısır ve Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi yakın dönemde ilişkilerinde pürüzler yaşayan ülke temsilcilerinin temas kurmasının bölge adına önemli olduğu kaydediliyor.

Konferansa ev sahipliği yapan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Ortadoğu’nun içinden geçtiği süreçte, “birleştirici rol” oynamak istediklerini belirterek, farklı ülkelerin Bağdat’ta buluşmasını bu anlamda bir başarı olarak gördüklerinin altını çizdi.

FRANSA’NIN ROLÜ

Bağdat’taki konferansa katılan tek yabancı lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’du. Organizasyonda Irak yönetimiyle birlikte hareket eden Macron, Irak’taki askerî varlıklarının da devam edeceğini belirtti. Macron, DAEŞ’le mücadelede Fransa’nın belirgin bir katkıda bulunduğunu kaydederek, Irak’ın ve bölgenin yeniden inşasında yer alacaklarını söyledi.

2015’TEN BERİ İLK KEZ

Günü birlik konferansın en dikkate değer anlarından biri, Katar Emiri Temim bin Hamed’le Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin baş başa görüşmesi oldu. 2015’ten bu yana ilk kez gerçekleşen yüz yüze temas, Katar’la Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmeye başlamasının somut bir işareti olarak değerlendirildi. İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ise bire bir görüşmek yerine Irak üzerinden temas kurmayı tercih etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan (Sağdan ikinci)
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan (Sağdan ikinci)

İRANLI BAKAN, YERİNİ BEĞENMEDİ

İran’da geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan, Bağdat Konferansı’nın bitiminde aile fotoğrafı çekilirken, kendisine ayrılan yere geçmedi. İkinci sırada dışişleri bakanlarının yanında durmak yerine, birinci sırada başbakanlarla devlet başkanlarının yanında poz veren Emir-Abdullahiyan’ın bu bilinçli tercihi dikkatlerden kaçmadı. İranlı bakan, Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde İran adına savaşan silahlı Şii güçlerle olan yakın temasıyla tanınıyor.

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