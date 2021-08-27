Bahreyn'de muhalifler Pegasus ile dinlenmiş

M. VEFA YÜREKLİ

Toronto Üniversitesi’ndeki Citizen Labaratuvarı araştırmacıları, casus yazılım sayesinde Haziran 2020 ile Şubat 2021 arasında, sol cenahtan Vaad ve Şiilerin çoğunlukta olduğu El-Vefak Partileri de dahil olmak üzere, çeşitli siyasi gruplarla bağlantılı dokuz Bahreynli muhalifin dinlendiğini açıkladı.

Araştırmacılar tarafından yayınlanan raporda , cihazları ele geçirilen muhaliflerden üç kişinin Vaad Partisi’nde, üç kişinin Bahreyn İnsan Hakları Merkezi’nde, birinin ise El Vefak Partisi’nde görev aldığı belirtildi.

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