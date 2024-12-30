Bakü-Moskova hattında gerilim tırmanıyor: Aliyev’den Rusya’ya uçak tepkisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için başkent Bakü'de düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi. Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

RESMİ ÖZÜR BEKLENİYOR

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük" ifadelerini kullandı. "Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir" açıklamasını yaptı.

MÜRETTEBAT 'MİLLİ KAHRAMAN'

Ayrıca Aliyev, düşen uçakta hayatını kaybeden 2 pilot ve kabin görevlisine "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı verdi. Aliyev'in imzaladığı karar gereği, olayda hayatını kaybeden kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva, "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı aldı. Yaralı kurtulan iki kabin görevlisi de "Reşadet" nişanıyla ödüllendirildi.

KALIŞ SÜRELERİ DÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi de 180 günden 90 güne indirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti. Rusya da Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının ülkede kalış süresini 180 günden 90 güne indirmişti.







