Barış Pınarı Harekatı: Hainler vatandaş gibi gezip 'konum' yolluyor

Sınırın diğer tarafındaki terör unsurlarına, ülkemizin içindeki işbirlikçileri tarafından konum ve kişi sayısı gibi bilgilerin gönderildiği ortaya çıktı.

Küresel güçlerin kendi çıkarları için karşı çıktığı ve Türkiye için adeta bir 'varlık-yokluk' meselesine dönüşen Kuzey Suriye'deki terör alanlarına düzenlenen harekat içerideki denklemi de etkiledi.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi iki çok önemli askeri harekatı başarıyla tamamlayan Türkiye, bölgede saha istihbaratı açısından da büyük bir üstünlük kazandı.

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MİT başta olmak üzere Jandarma ve Emniyet istihbaratının bölgedeki etkin çalışması meyvelerini vermiş, kısa sürede örgütün çok önemli isimleri dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmişti.

Gazetecilerin konumu 'içeriden' gönderildi

Sınırın öte tarafından devam eden harekatın içeride de yansımaları oluyor. Teröristler sivil vatandaşları hedef alırken, hastane, okul, hükümet konağı gibi yerler PYD tarafından 'öncelikli vurulacak yerler' listesinde bulunuyor.

AA Gazetecilerin bulunduğu bina teröristlerce hedef alındı. 'Haber'i hayatlarının önünde göre basın mensupları, o anlarda dahi video ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Bu saldırılardan biri de Mardin Nusaybin'de gerçekleştirildi. Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG'li teröristeler tarafından ikinci kez ateş açıldı. Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina daha sonra boşaltıldı.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre PYD'li teröristlerin 'nokta' atış yaptığı saldırılara 'içeriden' yardım gidiyor.

Kaynaklara göre süreç şu şekilde işliyor: Daha önce bölgeye gelen ve sıradan bir vatandaş gibi hayatına devam eden teröristler, harekatın başlamasının ardından sınırın Türkiye tarafında edindikleri bilgileri teröristlerle paylaşıyor.

Tüm dünyada ses getireceğini bildikleri için özellikle gazetecileri hedef alan terör örgütü, içerideki elemanlarından 'konum' istiyor. Gazetecilerin kaldığı otel, gittiği restoran gibi yerlere vatandaş olarak giden teröristler bulundukları yerden sınır ötesindeki YPG-PYD unsurlarıyla konum paylaşıyor.

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AA Saldırıya rağmen görevine devam etmeyi sürdüren bir kameraman.

İstihbarat kuruluşları 'alarm' durumunda

Harekat bölgesindeki sivil unsurların attığı adımları da istihbarat kaynaklarıyla yakından takip eden Ankara, sınırın iç tarafı için de alarm durumuna geçti.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, gittiği yerden örgüte konum atan bir terörist çık kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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