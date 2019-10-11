Dünya Barış Pınarı Harekatı Hainler vatandaş gibi gezip konum yolluyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

PYD'li teröristlere içeriden konum bilgisi gidiyor

Barış Pınarı Harekatı: Hainler vatandaş gibi gezip 'konum' yolluyor

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgesine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sadece sınırın ötesinde değil, içeride de çok farklı güvenlik yaklaşımlarını beraberinde getirdi. Gazetecilerin bulunduğu bölgelere yapılan 'nokta' saldırıların izini süren güvenlik kuruluşları ilginç bilgilere ulaştı. Yenisafak.com teröristlerin nokta atışlarının izini sürdü...

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Sınırın diğer tarafındaki terör unsurlarına, ülkemizin içindeki işbirlikçileri tarafından konum ve kişi sayısı gibi bilgilerin gönderildiği ortaya çıktı.
Sınırın diğer tarafındaki terör unsurlarına, ülkemizin içindeki işbirlikçileri tarafından konum ve kişi sayısı gibi bilgilerin gönderildiği ortaya çıktı.

Küresel güçlerin kendi çıkarları için karşı çıktığı ve Türkiye için adeta bir 'varlık-yokluk' meselesine dönüşen Kuzey Suriye'deki terör alanlarına düzenlenen harekat içerideki denklemi de etkiledi.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi iki çok önemli askeri harekatı başarıyla tamamlayan Türkiye, bölgede saha istihbaratı açısından da büyük bir üstünlük kazandı.

  • Türkiye ilk kez bu kabiliyetini gösterdi: MİT'ten 'mikro cerrahi' operasyon!

MİT başta olmak üzere Jandarma ve Emniyet istihbaratının bölgedeki etkin çalışması meyvelerini vermiş, kısa sürede örgütün çok önemli isimleri dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmişti.

Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
OYNAT 00:40
Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı


Gazetecilerin konumu 'içeriden' gönderildi

Sınırın öte tarafından devam eden harekatın içeride de yansımaları oluyor. Teröristler sivil vatandaşları hedef alırken, hastane, okul, hükümet konağı gibi yerler PYD tarafından 'öncelikli vurulacak yerler' listesinde bulunuyor.

  • AA
    Gazetecilerin bulunduğu bina teröristlerce hedef alındı. 'Haber'i hayatlarının önünde göre basın mensupları, o anlarda dahi video ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Bu saldırılardan biri de Mardin Nusaybin'de gerçekleştirildi. Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG'li teröristeler tarafından ikinci kez ateş açıldı. Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina daha sonra boşaltıldı.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre PYD'li teröristlerin 'nokta' atış yaptığı saldırılara 'içeriden' yardım gidiyor.

  • Kaynaklara göre süreç şu şekilde işliyor: Daha önce bölgeye gelen ve sıradan bir vatandaş gibi hayatına devam eden teröristler, harekatın başlamasının ardından sınırın Türkiye tarafında edindikleri bilgileri teröristlerle paylaşıyor.

Tüm dünyada ses getireceğini bildikleri için özellikle gazetecileri hedef alan terör örgütü, içerideki elemanlarından 'konum' istiyor. Gazetecilerin kaldığı otel, gittiği restoran gibi yerlere vatandaş olarak giden teröristler bulundukları yerden sınır ötesindeki YPG-PYD unsurlarıyla konum paylaşıyor.

AA
Saldırıya rağmen görevine devam etmeyi sürdüren bir kameraman.

İstihbarat kuruluşları 'alarm' durumunda

Harekat bölgesindeki sivil unsurların attığı adımları da istihbarat kaynaklarıyla yakından takip eden Ankara, sınırın iç tarafı için de alarm durumuna geçti.

  • Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, gittiği yerden örgüte konum atan bir terörist çık kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı: Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi

Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
Konum içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.
Hepsini bir <br>kalemde süpürürüz

Hepsini bir
kalemde süpürürüz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan çok önemli operasyon açıklaması.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

​Çin Doğu Türkistan'da etnik temizliğe devam ediyor.
Skandal görüntü

Skandal görüntü

​PYD'li teröristler ABD'nin 'toplayacağız' dediği füzeyle saldırıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Türkiye'ye <br>yatırım yapmayın

Türkiye'ye
yatırım yapmayın

Suudi Odalar Birliği'nden küstah çağrı...

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
'Türk Bayrağı'nı <br>hazmedemediler

'Türk Bayrağı'nı
hazmedemediler

​Türk futbolcunun paylaşımı Alman kulübünü rahatsız etti.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.