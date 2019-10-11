Dünya Barış Pınarı Harekatı karşısında terör örgütü panikte PYDnin elebaşı Şahin Cilo Suriyeden Iraka kaçtı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı karşısında terör örgütü panikte: PYD’nin elebaşı Şahin Cilo Suriye’den Irak’a kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü PYD’de deprem etkisi yaptı. Örgütün elebaşlarından Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin, sınırı geçerek Irak’ın Süleymaniye şehrine kaçtı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
PYD elebaşlarından Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin,
PYD elebaşlarından Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin,

Yenisafak.com, örgüt liderinin 9 Ekim günü saat 16.00’da başlayan kara ve hava bombardımanı esnasında Kamışlı’da bulunduğu ve kısa bir süre sonra Haseke - El Hol bölgesine geçtiği bilgisine ulaştı.

PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bölgede ABD'li komutanlarla görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Cilo El Hol bölgesinde örgütün Kandil ekibi ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. ABD’li asker ve sivil temsilcilerin ‘General Mazlum’ sıfatı ile 3 yıldır muhatap aldığı Şahin Cilo, aynı gece PKK’nın Suriye siyasi yapılanması Tev-Dem Başkanı Elder Halil ile birlikte önce Irak’ın Sincar bölgesine oradan da Selahaddin şehrine geçti.

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Yenisafak.com’a bilgi veren kaynaklar; Şahin Cilo’nun Irak’a gitme talimatının Kandil’den verildiğini ve yerine Nureddin Sofi’nin getirildiğini söyledi. Terör örgütü üst yönetimi, Suriye’de asayiş birimi Kahraman kod adlı terörist tarafından yönetilsin, asayiş ve askeri eğitim sorumluluğu görevi ise ‘İsmail Derik tarafından sürdürülecek’ talimatını verdi.

Çok sayıda araç değiştirerek kaçtı

Kamışlı’dan sivil bir araçla çıkarılan Şahin Cilo, Irak sınırına dek birkaç araç değiştirdi. Cilo ve beraberindeki teröristlere “Yanınıza telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, laptop gibi hiçbir elektronik eşya almayın” talimatı verildi.

Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği terörist
  • Yenisafak'com’un konuştuğu kaynaklar; PKK yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. Şahin Cilo 1980’lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan’ın ‘manevi evladım’ dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.

Bahanesi ‘toplantı’

PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi Şahin Cilo’nun kaçışı örgüt içerisinde gizli bir görüşme için Irak’a gitti olarak duyuruldu. Örgüt üyelerine PKK Suriye sorumlusunun Irak’a Talabani ve Barzani ile çok özel toplantılar yapacağı ve yeniden Suriye’ye döneceği söylendi.

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