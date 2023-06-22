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Dünya

Batı Şeria’da eşkıyalık

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü azdı. Nablus’un güneyindeki kasabalarda evler, iş yerleri, tarım arazileri ve araçlar ateşe verildi. Yolları kapatan yerleşimciler, araçların giriş çıkışına mani oldu. Filistinlilerin araçlarına taş ve sopayla saldırıp, camlarını kırdıkları dükkanları yağmaladı. Olaylarda en 34 Filistinli yaralandı.

Dış Haberler
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü kontrolden çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü kontrolden çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü had safhaya ulaştı. İsrail güçlerinin hafta başında Cenin kentine düzenlediği baskında üçü çocuk en az yedi Filistinliyi öldürmesinin ardından gerilim tırmanmıştı. Olaylarda 4 yerleşimcinin öldürülmesinin ardından, yerleşimci teröristler, Nablus kentinin güneyindeki kasabaları ateşe verdi. Salı gecesi başlayan olaylar çarşamba günü de devam etti. İsrail güvenlik güçleri olaylara müdahale etmezken Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri, tarım arazi ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTILAR

Sokaklarda adeta terör estiren yerleşimciler, Nablus kentinin güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Huvvara, Beyt Furik, Burin ve çok sayıda bölgeye akınlar düzenledi. Yolları kapatan yerleşimciler, araçların giriş çıkışına da mani oldu. Bölgeden aracıyla çıkmaya çalışan Filistinlilerin araçlarına taş ve sopayla saldıran yerleşimciler, dükkanların camlarını indirerek yağma yaptı.

34 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Yerleşimci teröristler El-Leben eş-Şarkiye beldesinde Filistinlilere ait bir akaryakıt istasyonunu ve içindeki işyerlerini molotofla ateşe verdi. Onlarca araç kullanılamaz hale gelirken, yangın güçlükle söndürüldü. Filistinli yetkililere göre olayların başladığı salı gecesinden beri en az 34 Filistinli yaralandı. Biri ambulans olmak üzere ateşe verilen en az 140 araç kullanılamaz hale geldi.

NETANYAHU CESARET VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu terör estiren yerleşimcilere cesaret veren paylaşımlarda bulundu. Neyanyahu, sosyal medya hesabından “Bize zarar veren ya hapishanede ya da mezarda. Burada da bu böyle olacak” sözlerini paylaştı. “Tüm seçenekler masada” diyen Netanyahu, “Terörle tüm gücümüzle mücadeleye devam edecek ve yeneceğiz” diye yazdı. İsrail güçleri ve yerleşimciler 2023’ün ilk 6 ayında 27’si çocuk olmak üzere en az 163 Filistinliyi öldürdü. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te toplam 129 ve Gazze Şeridi’nde 34 ölüm kaydedildi.




#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
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