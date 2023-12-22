Batı'yı dehşete düşüren Prag saldırısında tüyleri diken diken eden detaylar: Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum

Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi’nde rasgele ateş açarak 15 kişiyi öldüren David Kozak'ın katliam planlarını Telegram üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.





İsminin David Kozak olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi, sabah babasını öldürdükten sonra öğlen 15.00 sıralarında öğrencisi olduğu Charles Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne giderek üniversite binasının terasından sniper tüfekle rasgele ateş açtı.





Polis 24 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirdi olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 24 kişi de yaralandı.





"Her zaman öldürmek istedim, bir manyak olacağımı biliyordum"





Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen kanlı saldırı bugün Batı medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. İngiliz Telegraph gazetesi saldırganı içe dönük yalnız bir adam olarak tanımladı ve Kozak'ın internette toplu saldırılarla ilgili fantezilerini paylaştığını yazdı.





24 yaşındaki genç, Telegram üzerinde paylaştığı tüyler ürpertici bir gönderide, bir okul saldırısı düzenleyip intihar etmek istediğini yazmış. "Her zaman öldürmek istedim" diyen genç paylaşımda "İleride bir manyak olacağımı biliyordum" ifadesini kullandı.









Öğrenciler kendilerini böyle korumaya çalıştı





Sabıka kaydı olmayan Kozak'ın yasal bir silah sahibi olduğunu ve silahlara ilgili olduğunu yazan gazete, saldırıdan kurtulan öğrencilerin ifadelerine yer verdi.





Saldırının gerçekleştiği 14.55'te okulda olan Jakob Weizman isimli öğrenci silah seslerini duyduğunda kendini bir sınıfa kapattı ve sandalye ve masa gibi bulabildiği her şeyi kapının önüne yığdı. Şanslıydı çünkü barikatı kurduktan sadece bir kaç dakika sonra dışarıdan biri kapıyı zorladı.









Fakültenin başka bir bölümünde dehşete kapılan sekiz öğrenci, Kozak'ın onları fark etmeyeceği umuduyla başlarını eğerek pencereden dışarı çıktı ve binanın üzerindeki bir çıkıntının üzerinde sıraya girdi. Korkunç manzara binanın dışından görülebiliyordu.









O sırada Kozak üniversitenin içinde ilerliyor ve önüne gelene ateş açıyordu. Kaosun ortasında düzinelerce öğrencinin üniversiteden kaçmaya çalışması adeta bir izdihama neden oldu. O anlar dakika dakika kamera görüntülerine yansıdı.









32 yaşındaki bir adam ve bebeğini öldürdüğünden şüpheleniyor





İngiliz Guardian gazetesi ise tarihi Prag kentinin şiddet olayları ile çok anılmadığına dikkat çekti ve yerel halkın büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.





Polis saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıklarken Dailymail gazetesi saldırganın Prag yakınlarındaki bir ormanda 32 yaşındaki bir adamı ve yeni doğan bebeğini öldürdüğünden şüphelenildiğini yazdı.





Polis geçtiğimiz hafta işlenen cinayetlerle Kozak'ın bağlantısını araştırıyor.





Ulusal yas ilan edildi





Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel gerçekleştirilen özel kabine toplantısının ardından 23 Aralık'ın yas günü ilan edildiğini, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.



