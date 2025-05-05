Ben Gurion’a balistik füze düştü

Yemen'de başkent Sana dahil ülkenin büyük kısmını elinde tutan İran destekli Husiler, dün sabah saatlerinde İsrail’in kalbi olarak bilinen Tel Aviv’deki David Ben Gurion Havalimanı’nı füzelerle hedef aldı. Saldırılarda isabet kaydedildiği belirtilirken havalimanı uzun süre hizmet veremez hale geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi. İsrail Yayın Kurulu’nda (KAN) yer alan haberde, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın isabet aldığı ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığı aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kafa travması geçiren 2 kadın ile bir cisim isabet eden 64 yaşındaki erkeğin hafif, 50 yaşındaki bir erkeğin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı. Füze saldırılarının ardından konuya dair bir açıklama yapan Husilere bağlı Ensarullah Hareketi’nin Sözcüsü Yahya Seri, saldırının İsrail tarafından Gazze’de işlenen katliamlara bir yanıt olduğunu söyledi. Saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, “3 milyon kadar siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını” ve Ben Gorion Havalimanı'nın "güvenli olmadığını" ifade etti. Seri ayrıca, uluslararası hava yolu şirketlerini oraya sefer yapmamaları konusunda uyardı.





İSRAİL’DEN SALDIRI HAZIRLIĞI

Öte yandan, İsrail ordusunun Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan füze saldırısının ardından Yemen’deki Husiler’e yönelik yeni bir askeri operasyon başlatacağı bildirildi. KAN’da yer alan haberde, İsrailli güvenlik kaynaklarının, İsrail'in şimdiye kadar Yemen'e saldırmaktan kaçındığı ama bu saldırının ardından politikasını değiştirmeyi düşündüğü ileri sürüldü. KAN’a konuşan güvenlik kaynakları, bu saldırının ardından Yemen'e saldırı yönünde hazırlık yapıldığını ve bunun için herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti. Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, öğleden sonra telekonferans yöntemiyle bazı bakanların ve savunma şeflerinin katılacağı "acil güvenlik istişare toplantısı" düzenleyeceği aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Kim bize zarar verirse yedi kat zarar görecektir." sözleriyle Yemen'deki Husileri tehdit etti.





ŞİMDİ DE SELLE BOĞUŞUYOR

Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Kudüs’ü çevreleyen geniş kapsamlı yangınlarla mücadele eden İsrail şimdi de selle uğraşıyor. İsrail'in güney kesimlerinde etkili olan sel felaketi nedeniyle ülkenin en uzun 2 kara yolunda bazı noktaların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ülkede 40 ve 90 numaralı kara yolunun birkaç noktadan trafiğe kapatıldığı ifade edildi.





HAVAYOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞLARI DURDURDU

Husilerin saldırısının ardından İspanya merkezli Air Europa ile Swiss Airlines, Lufthansa, ITA Airways ve Brüksel Airlines Ben Gurion'a bugün yapacakları uçuşları iptal etti. Düşük maliyetli hava yolu şirketi Wizz Air, İsrail'e yönelik uçuşlarını salı sabahına kadar askıya alacağını duyurdu. Air France bir uçuşunu iptal ederken, Fransız hava yolu şirketi Transavia'nın Tel Aviv uçağı Yunanistan'a iniş yaptı. Yeni Delhi'den İsrail'e inmek üzere yola çıkan Air India uçağı da Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri döndü.



